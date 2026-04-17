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Hoje (17 de abril) marca uma virada de energia que acelera decisões, clareia relações e coloca sua vida prática em primeiro plano

O dia começa mais sensível, mas ganha ritmo ao longo das horas, favorecendo atitudes firmes, conversas diretas e escolhas mais conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Hoje, dia 17 de abril, traz uma mudança importante no clima emocional, com mais clareza surgindo conforme você se posiciona com firmeza e consciência. O momento favorece decisões práticas, avanços profissionais e ajustes nas relações, desde que você equilibre impulso com estratégia. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje, você sente uma mudança interna que te empurra para a ação, especialmente no trabalho, onde oportunidades podem surgir de forma mais clara. Ainda assim, agir com diplomacia será essencial para não criar atritos desnecessários. No amor, conversas mais abertas ajudam a resolver pendências e fortalecer vínculos. Evite decisões financeiras impulsivas, priorizando estabilidade. Dica cósmica: Saber a hora de agir é tão importante quanto saber como agir.

Touro: Hoje, o movimento é mais interno, pedindo reflexão antes de qualquer passo importante. No trabalho, você avança melhor ao agir com discrição e estratégia, evitando exposição desnecessária. No amor, respeitar seu próprio tempo emocional será essencial para manter o equilíbrio. Evite gastos por impulso e foque em segurança. Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser visível para ser real.

Gêmeos: Hoje, conexões e contatos ganham força, abrindo portas importantes para o seu crescimento. No trabalho, parcerias e trocas podem trazer boas oportunidades, desde que você mantenha clareza nas decisões. No amor, o clima favorece leveza e reconexão. Evite assumir mais do que pode dar conta. Dica cósmica: Saber dizer não também é um ato de inteligência.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje, sua vida profissional entra em destaque, com chances de reconhecimento e avanço. No trabalho, sua postura pode influenciar diretamente os resultados, então mantenha o foco e a maturidade. No amor, conversas acolhedoras fortalecem laços. Evite reagir emocionalmente a pequenas tensões. Dica cósmica: Sua sensibilidade é força, não fraqueza.

Leão: Hoje, o dia traz mais leveza e visão de futuro, ajudando você a sair de padrões que já não fazem sentido. No trabalho, ideias novas podem abrir caminhos interessantes. No amor, o momento favorece conexões mais espontâneas e sinceras. Evite exageros financeiros. Dica cósmica: Crescer também é se permitir mudar de direção.

Virgem: Hoje, o foco está em ajustes importantes, especialmente em questões emocionais e financeiras. No trabalho, agir com estratégia será essencial para evitar desgastes. No amor, evite desconfianças desnecessárias e busque diálogo. Organize sua rotina para manter o equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Hoje, relações ganham protagonismo e pedem mais presença da sua parte. No trabalho, parcerias podem trazer avanços significativos, desde que haja alinhamento claro. No amor, o momento favorece conversas profundas e decisões importantes. Evite evitar conflitos que precisam ser resolvidos. Dica cósmica: Harmonia também exige posicionamento.

Escorpião: Hoje, o dia pede disciplina e foco total nas responsabilidades. No trabalho, a produtividade aumenta, mas exige constância e organização. No amor, pequenas atitudes fazem grande diferença na conexão. Evite decisões impulsivas, principalmente financeiras. Dica cósmica: Consistência constrói resultados duradouros.

Sagitário: Hoje, a energia favorece criatividade, prazer e expressão pessoal. No trabalho, ideias inovadoras podem se destacar, trazendo novas oportunidades. No amor, o clima é mais leve e envolvente. Apenas evite agir por impulso em questões práticas. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser sério para ser importante.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje, questões familiares e emocionais ganham mais espaço, pedindo atenção e equilíbrio. No trabalho, mantenha o foco para não se dispersar com assuntos pessoais. No amor, o momento favorece reconexões e estabilidade. Busque momentos de descanso. Dica cósmica: Cuidar da base fortalece todo o resto.

Aquário: Hoje, a comunicação se torna sua maior aliada para resolver pendências e avançar em projetos. No trabalho, conversas produtivas podem abrir caminhos importantes. No amor, o diálogo sincero fortalece vínculos. Evite falar sem pensar. Dica cósmica: Palavras têm poder, use com intenção.

Peixes: Hoje, o foco se volta para estabilidade e segurança, principalmente no campo financeiro e emocional. No trabalho, decisões práticas ajudam a construir algo mais sólido. No amor, atitudes consistentes falam mais alto que promessas. Evite idealizações. Dica cósmica: Segurança se constrói no dia a dia.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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