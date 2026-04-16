ASTROLOGIA

3 signos dão um basta no desgaste profissional hoje (16 de abril) e iniciam uma virada na carreira

Mudanças de postura começam a destravar trabalho, dinheiro e oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o fim de uma fase difícil chega com grandes anúncios, mas hoje marca exatamente esse tipo de virada. Depois de um período de pressão, dúvidas e sensação de estagnação, algumas pessoas começam a enxergar caminhos mais claros no trabalho e na vida profissional. É uma mudança que começa de dentro para fora: mais confiança, mais atitude e menos tolerância com situações que já não fazem sentido. Para três signos, isso representa o início de uma nova fase na carreira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que parte do que te travava no trabalho vinha de padrões que você mesma alimentava. Aceitar mais do que devia, duvidar do seu potencial ou permanecer em situações desgastantes te colocou em um ciclo difícil. Hoje, isso muda. Você assume uma postura mais firme, começa a dizer não e passa a se posicionar com mais segurança. Esse movimento abre espaço para crescimento e até novas oportunidades profissionais.

Dica cósmica: Não aceite mais o mínimo quando você sabe que pode entregar muito mais.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra: Uma relação profissional ou parceria começa a fazer toda a diferença na sua vida agora. Pode ser um colega, chefe ou até alguém que entra no seu caminho e traz mais estabilidade. Isso alivia sua mente e permite que você foque no que realmente importa: evoluir. Com mais equilíbrio emocional, você toma decisões melhores e começa a construir um ambiente de trabalho mais leve e produtivo.

Dica cósmica: Valorize quem soma na sua carreira e se afaste do que drena sua energia.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes: Você decide parar de carregar um peso que não precisava mais estar com você, especialmente no trabalho. Pode ser um medo, uma insegurança ou até uma situação que já deveria ter sido encerrada. Esse desapego te dá leveza e clareza para seguir em frente. A partir daqui, você começa a enxergar possibilidades maiores e se permite buscar algo mais alinhado com quem você é hoje.

Dica cósmica: Soltar o passado profissional é o primeiro passo para crescer de verdade.