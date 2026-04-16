Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos dão um basta no desgaste profissional hoje (16 de abril) e iniciam uma virada na carreira

Mudanças de postura começam a destravar trabalho, dinheiro e oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o fim de uma fase difícil chega com grandes anúncios, mas hoje marca exatamente esse tipo de virada. Depois de um período de pressão, dúvidas e sensação de estagnação, algumas pessoas começam a enxergar caminhos mais claros no trabalho e na vida profissional. É uma mudança que começa de dentro para fora: mais confiança, mais atitude e menos tolerância com situações que já não fazem sentido. Para três signos, isso representa o início de uma nova fase na carreira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de abril): energia de movimento e boas surpresas marca o dia

Cor e número da sorte de hoje (16 de abril): energia de movimento e boas surpresas marca o dia

Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e virada financeira a partir de hoje (16 de abril)

3 signos entram em uma fase de dinheiro e virada financeira a partir de hoje (16 de abril)

Imagem - Universo envia um sinal poderoso hoje (16 de abril) para Touro, Leão, Libra e Capricórnio, e decisão não pode mais ser adiada

Universo envia um sinal poderoso hoje (16 de abril) para Touro, Leão, Libra e Capricórnio, e decisão não pode mais ser adiada

Câncer: Você percebe que parte do que te travava no trabalho vinha de padrões que você mesma alimentava. Aceitar mais do que devia, duvidar do seu potencial ou permanecer em situações desgastantes te colocou em um ciclo difícil. Hoje, isso muda. Você assume uma postura mais firme, começa a dizer não e passa a se posicionar com mais segurança. Esse movimento abre espaço para crescimento e até novas oportunidades profissionais.

Dica cósmica: Não aceite mais o mínimo quando você sabe que pode entregar muito mais.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: Uma relação profissional ou parceria começa a fazer toda a diferença na sua vida agora. Pode ser um colega, chefe ou até alguém que entra no seu caminho e traz mais estabilidade. Isso alivia sua mente e permite que você foque no que realmente importa: evoluir. Com mais equilíbrio emocional, você toma decisões melhores e começa a construir um ambiente de trabalho mais leve e produtivo.

Dica cósmica: Valorize quem soma na sua carreira e se afaste do que drena sua energia.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Peixes: Você decide parar de carregar um peso que não precisava mais estar com você, especialmente no trabalho. Pode ser um medo, uma insegurança ou até uma situação que já deveria ter sido encerrada. Esse desapego te dá leveza e clareza para seguir em frente. A partir daqui, você começa a enxergar possibilidades maiores e se permite buscar algo mais alinhado com quem você é hoje.

Dica cósmica: Soltar o passado profissional é o primeiro passo para crescer de verdade.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Trabalho Câncer Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - As frutas perfeitas que não ficam no Brasil e escondem um mercado milionário que leva o que o país produz de melhor para a Europa

As frutas perfeitas que não ficam no Brasil e escondem um mercado milionário que leva o que o país produz de melhor para a Europa
Imagem - Rodrigo Bocardi expõe bastidores na Globo e revela: 'Tanta bronca que eu já levei'

Rodrigo Bocardi expõe bastidores na Globo e revela: 'Tanta bronca que eu já levei'
Imagem - O que é 'six-seven'? Saiba por que crianças e adolescentes não param de repetir o número 67

O que é 'six-seven'? Saiba por que crianças e adolescentes não param de repetir o número 67