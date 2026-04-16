ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de abril): energia de movimento e boas surpresas marca o dia

O momento favorece avanços, encontros importantes e situações que podem trazer mais leveza e novas perspectivas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 16 de abril, chega com uma energia dinâmica e positiva, ideal para sair da rotina e aproveitar oportunidades que surgem de forma inesperada. O dia favorece encontros, conversas produtivas e decisões que podem abrir novos caminhos. Também é um bom momento para cuidar das relações e manter uma postura mais leve diante dos desafios. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia traz energia renovada e boas notícias financeiras. Um problema pode finalmente se resolver. No amor, atenção e parceria fazem a diferença.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 3.

Touro: Evitar o passado será essencial para avançar. O dia favorece crescimento e novas conexões. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 2.

Gêmeos: Confiança em alta e boas oportunidades surgindo. O momento favorece planos maiores. No amor, gestos simples fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 9.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: Emoções à flor da pele, mas também oportunidades de reconexão. Evite se sobrecarregar. No amor, leveza e carinho.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 6.

Leão: O dia pede equilíbrio entre ambição e bem-estar. Boas oportunidades podem surgir. No amor, troca de carinho em destaque.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 3.

Virgem: Rotina mais intensa pede atenção aos detalhes e às relações familiares. No amor, compreensão fortalece a conexão.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 1.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O dia favorece momentos leves e encontros agradáveis. Aproveite para relaxar. No amor, sintonia e conversas importantes.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 8.

Escorpião: Avanços importantes podem acontecer, especialmente em projetos pessoais. No amor, conexão e cumplicidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 1.

Sagitário: Atenção com gastos e impulsos. O dia pede mais reflexão. No amor, sinceridade será essencial.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 9.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Capricórnio: O momento favorece organização e crescimento pessoal. Boas conversas trazem clareza. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Bordô.

Número da sorte: 4.

Aquário: O dia traz estabilidade e boas oportunidades financeiras. Aproveite com equilíbrio. No amor, troca de ideias fortalece a relação.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 6.

Peixes: Energia positiva e apoio de pessoas próximas marcam o dia. Aproveite o momento. No amor, clima leve e romântico.

Cor da sorte: Magenta.