Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (16 de abril), decisões importantes pedem calma, maturidade emocional e estratégia para evitar erros e garantir avanços sólidos

O momento exige menos impulsividade e mais clareza, com foco em estabilidade, comunicação cuidadosa e planejamento a longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Hoje, quinta-feira, 16 de abril, pede mais calma, reflexão e escolhas conscientes, com emoções à flor da pele exigindo maturidade para lidar com decisões importantes sem precipitação. O dia favorece avanços consistentes, desde que você respeite seus limites e pense antes de agir. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Depois de tanta espera, começa a dar certo: 3 signos veem a vida entrar nos trilhos após o dia de hoje (15 de abril)

Depois de tanta espera, começa a dar certo: 3 signos veem a vida entrar nos trilhos após o dia de hoje (15 de abril)

Imagem - Sem tempo para esperar: 4 signos entram em um ciclo de sorte, dinheiro e oportunidades rápidas hoje (15 de abril)

Sem tempo para esperar: 4 signos entram em um ciclo de sorte, dinheiro e oportunidades rápidas hoje (15 de abril)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de abril): dia de resoluções importantes e avanços que destravam caminhos

Cor e número da sorte de hoje (15 de abril): dia de resoluções importantes e avanços que destravam caminhos

Áries: Hoje, você pode se sentir mais introspectivo do que o normal, refletindo sobre próximos passos na carreira e na vida pessoal. No trabalho, o ideal é finalizar pendências e evitar decisões precipitadas, especialmente diante de incertezas. No amor, a sensibilidade aumenta e abre espaço para conversas mais profundas, desde que você evite reações impulsivas. Cuide da mente e do corpo com pausas estratégicas ao longo do dia. Dica cósmica: Nem toda pausa é atraso, às vezes é proteção.

Touro: Hoje, conexões e trocas ganham destaque, mas nem tudo será tão claro quanto parece no primeiro momento. No trabalho, parcerias podem render bons frutos, desde que você evite decisões financeiras apressadas. No amor, o diálogo sincero fortalece vínculos e traz segurança emocional. Evite se sobrecarregar com preocupações externas. Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser abraçada de imediato.

Gêmeos: Hoje, sua visibilidade aumenta, especialmente no trabalho, mas isso também exige mais responsabilidade na forma como você se comunica. Evite agir por impulso ou reagir emocionalmente a situações profissionais. No amor, clareza e paciência serão essenciais para evitar ruídos. Cuidado com o excesso de estímulos, que pode gerar cansaço mental. Dica cósmica: Falar menos e observar mais pode te favorecer.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje, sua intuição se torna uma aliada poderosa, ajudando a tomar decisões mais alinhadas com o que você realmente quer. No trabalho, reconhecimento pode surgir, mas evite se envolver em conflitos desnecessários. No amor, o momento favorece conexões mais profundas e sinceras. Busque atividades que acalmem sua mente. Dica cósmica: Confie no que você sente, mas filtre como reage.

Leão: Hoje, mudanças inesperadas podem mexer com seu ritmo, exigindo mais flexibilidade e controle emocional. No trabalho, evite decisões impulsivas diante de imprevistos. No amor, a sensibilidade aumenta, o que pode aproximar ou gerar tensão, dependendo da forma como você se expressa. Cuide da sua energia para não se desgastar. Dica cósmica: Adaptar-se também é uma forma de força.

Virgem: Hoje, relações e parcerias pedem mais atenção, principalmente na comunicação. No trabalho, boas oportunidades podem surgir, mas exigem clareza e alinhamento. No amor, evite críticas excessivas e aposte em conversas mais leves. Organize sua rotina para reduzir o estresse. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser corrigido, às vezes só precisa ser compreendido.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje, o foco está na organização e nas responsabilidades do dia a dia. No trabalho, a demanda pode aumentar, exigindo disciplina e paciência. No amor, equilíbrio emocional será essencial para manter a harmonia. Evite negligenciar sua saúde mental diante da rotina intensa. Dica cósmica: Cuidar de si também é prioridade, não luxo.

Escorpião: Hoje, sua criatividade e intensidade emocional ganham força, podendo ser canalizadas de forma produtiva. No trabalho, mantenha o foco para lidar com pressões sem perder o controle. No amor, o momento favorece trocas mais profundas e envolventes. Evite decisões financeiras baseadas na emoção. Dica cósmica: Use sua intensidade a seu favor, não contra você.

Sagitário: Hoje, questões familiares e emocionais podem ganhar mais espaço, pedindo atenção e equilíbrio. No trabalho, oportunidades existem, mas você precisa manter o foco para aproveitá-las. No amor, o apoio emocional faz toda a diferença. Reserve momentos de descanso para recarregar. Dica cósmica: Nem tudo se resolve correndo, algumas coisas pedem presença.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje, a comunicação será seu maior desafio e também sua maior ferramenta. No trabalho, escolha bem as palavras para evitar mal-entendidos. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Evite assumir mais responsabilidades do que pode dar conta. Dica cósmica: Clareza evita conflitos desnecessários.

Aquário: Hoje, atenção redobrada com finanças e decisões práticas. No trabalho, sua capacidade de análise pode evitar erros importantes. No amor, o diálogo consciente traz mais segurança emocional. Evite agir por impulso em compras ou investimentos. Dica cósmica: Pensar duas vezes pode te poupar de arrependimentos.

Peixes: Hoje, sua sensibilidade estará ainda mais intensa, favorecendo conexões profundas, mas também exigindo cuidado com expectativas. No trabalho, confie mais na sua intuição, mas sem deixar de lado o lado prático. No amor, o momento pede entrega, mas com equilíbrio. Busque atividades que te tragam calma. Dica cósmica: Sentir é importante, mas se preservar também é.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Universo envia um sinal poderoso hoje (16 de abril) para Touro, Leão, Libra e Capricórnio, e decisão não pode mais ser adiada

Universo envia um sinal poderoso hoje (16 de abril) para Touro, Leão, Libra e Capricórnio, e decisão não pode mais ser adiada
Imagem - Carta da Torre domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (16): momento pede isolamento e reflexão

Carta da Torre domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (16): momento pede isolamento e reflexão
Imagem - Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quinta (16 de abril): cuidado com excesso de confiança

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quinta (16 de abril): cuidado com excesso de confiança