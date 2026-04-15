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Cor e número da sorte de hoje (15 de abril): dia de resoluções importantes e avanços que destravam caminhos

A energia favorece conquistas, encerramento de ciclos e decisões que trazem mais clareza para seguir em frente com confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de abril, chega com uma vibração de conclusão e progresso, ideal para resolver pendências, alinhar planos e tomar decisões importantes. Situações que vinham se arrastando tendem a se encaminhar, trazendo alívio e sensação de avanço. Também é um bom momento para fortalecer relações e valorizar pequenas conquistas ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece conquistas e resolução de questões familiares. Esforços antigos começam a dar resultado. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Touro: Produtividade em alta e sensação de dever cumprido. O momento favorece oportunidades profissionais. No amor, sintonia e parceria.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Oscilações emocionais podem aparecer, mas apoio de pessoas próximas traz equilíbrio. No amor, diálogo será essencial.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 4.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: O dia pede mais foco e menos interferência externa. Confie mais nas suas decisões. No amor, boas notícias podem aquecer o coração.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Leão: O momento traz oportunidades financeiras e reconhecimento. Confie no seu potencial. No amor, surpresas agradáveis.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 3.

Virgem: Pendências se resolvem com mais facilidade e novas oportunidades surgem. No amor, clima leve e positivo.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: O dia pede cautela nas palavras e nas decisões. Evite conflitos desnecessários. No amor, equilíbrio será essencial.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

Escorpião: Energia positiva favorece conquistas e encontros agradáveis. Aproveite o momento. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O dia favorece ganhos e novas oportunidades profissionais. Confie no apoio de quem está ao seu lado. No amor, segurança emocional.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Oportunidades importantes podem surgir e devem ser aproveitadas com foco. No amor, momentos leves fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

Aquário: O dia promete reconhecimento e boas surpresas. Aproveite para se destacar. No amor, clima descontraído e feliz.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Peixes: Atenção com gastos e organização financeira. O dia pede mais planejamento. No amor, harmonia e acolhimento.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 8.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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