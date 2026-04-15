ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de abril): dia de resoluções importantes e avanços que destravam caminhos

A energia favorece conquistas, encerramento de ciclos e decisões que trazem mais clareza para seguir em frente com confiança

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de abril, chega com uma vibração de conclusão e progresso, ideal para resolver pendências, alinhar planos e tomar decisões importantes. Situações que vinham se arrastando tendem a se encaminhar, trazendo alívio e sensação de avanço. Também é um bom momento para fortalecer relações e valorizar pequenas conquistas ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece conquistas e resolução de questões familiares. Esforços antigos começam a dar resultado. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Touro: Produtividade em alta e sensação de dever cumprido. O momento favorece oportunidades profissionais. No amor, sintonia e parceria.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Oscilações emocionais podem aparecer, mas apoio de pessoas próximas traz equilíbrio. No amor, diálogo será essencial.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 4.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: O dia pede mais foco e menos interferência externa. Confie mais nas suas decisões. No amor, boas notícias podem aquecer o coração.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Leão: O momento traz oportunidades financeiras e reconhecimento. Confie no seu potencial. No amor, surpresas agradáveis.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 3.

Virgem: Pendências se resolvem com mais facilidade e novas oportunidades surgem. No amor, clima leve e positivo.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra: O dia pede cautela nas palavras e nas decisões. Evite conflitos desnecessários. No amor, equilíbrio será essencial.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

Escorpião: Energia positiva favorece conquistas e encontros agradáveis. Aproveite o momento. No amor, conexão em alta.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 8.

Sagitário: O dia favorece ganhos e novas oportunidades profissionais. Confie no apoio de quem está ao seu lado. No amor, segurança emocional.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 5.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: Oportunidades importantes podem surgir e devem ser aproveitadas com foco. No amor, momentos leves fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

Aquário: O dia promete reconhecimento e boas surpresas. Aproveite para se destacar. No amor, clima descontraído e feliz.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Peixes: Atenção com gastos e organização financeira. O dia pede mais planejamento. No amor, harmonia e acolhimento.

Cor da sorte: Branco.