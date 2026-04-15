Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É agora ou nunca: Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário recebem um sinal poderoso para agir sem medo hoje (15 de abril)

Uma clareza inesperada destrava decisões, impulsiona atitudes e mostra exatamente o que precisa ser feito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 15 de abril, traz aquele tipo de virada que não dá mais para ignorar. Existe uma sensação forte de urgência no ar, como se algo dentro de você dissesse claramente que não dá mais para adiar certas decisões. Ao mesmo tempo, surge uma confiança diferente, mais direta, que ajuda a sair da dúvida e partir para a ação. Para quatro signos, esse é o momento de entender o recado e agir sem hesitar, porque as respostas já estão muito mais claras do que parecem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (15 de abril), decisões importantes exigem calma, estratégia e maturidade emocional para garantir avanços reais sem arrependimentos

Hoje (15 de abril), decisões importantes exigem calma, estratégia e maturidade emocional para garantir avanços reais sem arrependimentos

Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

Imagem - 3 signos começam a viver uma felicidade imensa hoje (14 de abril) ao pararem de se sabotar

3 signos começam a viver uma felicidade imensa hoje (14 de abril) ao pararem de se sabotar

Áries: Hoje você percebe que sua voz é uma das suas maiores forças, e não dá mais para segurar o que precisa ser dito. Ideias que antes pareciam ousadas demais agora fazem total sentido, e você ganha coragem para colocá-las para fora. O sinal vem como autoconfiança, te mostrando que você está mais preparado do que imagina.

Dica cósmica: Falar o que precisa ser dito pode abrir portas imediatas.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Gêmeos: Sua mente acelera, e isso é exatamente o que te tira da estagnação. Você sente vontade de aprender, conversar, testar e se movimentar, e esse impulso não vem à toa. O sinal está na troca com outras pessoas, nas conversas que despertam ideias e nas conexões que te puxam para frente.

Dica cósmica: Uma conversa certa pode mudar completamente o seu rumo.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Leão: Existe uma força interna te empurrando para agir com mais firmeza, principalmente em relação à sua própria vida. Você entende que não adianta esperar validação externa e começa a se cobrar de um jeito mais produtivo. Esse é o tipo de sinal que não vem de fora, mas muda tudo por dentro.

Dica cósmica: Liderar a si mesmo é o primeiro passo para qualquer conquista.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Sagitário: Hoje você se torna referência para outras pessoas sem nem perceber. Suas palavras têm impacto, e o jeito como você se posiciona pode ajudar alguém mais do que imagina. O sinal vem através dessa influência natural, mostrando que você tem mais poder do que costuma reconhecer.

Dica cósmica: O que você diz pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda

Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda
Imagem - Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas
Imagem - Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’