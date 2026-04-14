ASTROLOGIA

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

Um movimento interno traz mais firmeza, coragem e clareza para agir

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

Hoje, 14 de abril, marca um ponto de virada importante para quem vinha se sentindo instável ou sem direção. Aos poucos, a sensação de insegurança começa a dar lugar a uma postura mais firme, prática e confiante. É como se algo encaixasse por dentro, trazendo clareza sobre o que precisa ser feito e, principalmente, coragem para agir. Para três signos, esse é o início de uma fase mais sólida, com decisões mais conscientes e menos espaço para dúvidas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Chega um momento em que pensar demais cansa, e hoje você cruza essa linha. Existe uma vontade real de sair da teoria e partir para a ação, mesmo que isso envolva riscos. O que antes parecia instável agora começa a ganhar forma, porque você decide assumir o controle da situação. Essa nova fase traz mais firmeza nas escolhas e menos dependência da opinião dos outros.

Dica cósmica: Confiança se constrói na prática, não na perfeição.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Escorpião: Você deixa de se enxergar como alguém à mercê das circunstâncias e passa a assumir o próprio poder. Isso muda tudo. Existe uma sensação de segurança interna surgindo, como se finalmente você entendesse que não precisa provar nada para ninguém. Essa nova fase começa com um posicionamento mais forte e decisões mais alinhadas com quem você realmente é.

Dica cósmica: Seu poder aumenta quando você para de duvidar dele.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes: Mesmo em meio ao caos, você encontra um tipo de equilíbrio que poucos conseguem acessar. Hoje, isso fica ainda mais evidente. Existe uma força silenciosa te guiando para decisões mais maduras e conscientes. Você entende que não pode mais terceirizar sua vida ou suas escolhas. Essa nova fase começa com mais autonomia e uma sensação real de direção.

Dica cósmica: Estabilidade também pode vir da sua própria sensibilidade.