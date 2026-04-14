ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (14 de abril): atitude, foco e oportunidades marcam o ritmo do dia

O dia chega com energia de ação e crescimento, favorecendo decisões estratégicas, avanços profissionais e conexões que podem abrir novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 14 de abril, pede iniciativa e atenção aos detalhes, especialmente em assuntos que envolvem trabalho, dinheiro e planos futuros. Há uma energia de movimento no ar, que favorece quem está disposto a agir com mais clareza e responsabilidade. Ao mesmo tempo, é importante manter o equilíbrio emocional para não agir por impulso. Conversas, encontros e pequenas oportunidades podem trazer resultados maiores do que o esperado. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece parcerias e conexões importantes, especialmente no trabalho. Há chances de boas notícias envolvendo família ou planos pessoais. Aproveite para agir com mais confiança e abrir novos caminhos. No amor, momentos de proximidade fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Touro: Confiança e estabilidade marcam o seu dia, trazendo boas oportunidades financeiras e crescimento pessoal. Use sua energia para investir em ideias criativas e fortalecer relações. No amor, clima leve e harmonioso.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

Gêmeos: O dia pede mais atenção e responsabilidade com tarefas importantes. Evite pressa e foque na qualidade do que faz. Com organização, os resultados serão positivos. No amor, conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 2.

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Câncer: Momento de cautela, principalmente em decisões financeiras. Nem tudo é o que parece, então analise melhor antes de agir. O dia também favorece reflexões sobre o futuro. No amor, conexão mais tranquila e acolhedora.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 5.

Leão: O dia traz oportunidades de resolver pendências e dar novos passos importantes. Mudanças positivas podem surgir quando você se posiciona com mais firmeza. No amor, atitudes gentis fazem diferença.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Virgem: Um dia produtivo, ideal para colocar planos em prática e organizar a vida profissional. Apoio de pessoas próximas pode facilitar decisões importantes. No amor, parceria e estabilidade em destaque.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

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Libra: O dia pode exigir mais foco e paciência para lidar com novas responsabilidades. Evite se distrair com opiniões externas e siga seu próprio ritmo. No amor, equilíbrio será essencial.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Escorpião: Determinação e foco ajudam a alcançar resultados importantes. O dia favorece ganhos e decisões estratégicas. Apenas evite compartilhar planos antes da hora. No amor, intensidade e conexão.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 8.

Sagitário: Um dia bastante positivo, com boas oportunidades e possíveis ganhos financeiros. Contatos e conversas podem abrir portas importantes. Mantenha atenção apenas com pessoas oportunistas. No amor, leveza e sintonia.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 7.

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Capricórnio: O momento favorece novas ideias e mudanças de planos que podem trazer crescimento. Mesmo com a rotina agitada, há espaço para bons momentos com quem você gosta. No amor, cumplicidade.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Aquário: A sorte tende a caminhar ao seu lado hoje, favorecendo conquistas e avanços importantes. Aproveite para tirar planos do papel e confiar mais no seu potencial. No amor, conexão sincera.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 7.

Peixes: O dia pede organização e controle emocional diante de imprevistos. Com calma, tudo tende a se resolver melhor do que parece. Evite gastos desnecessários. No amor, diálogo será fundamental.

Cor da sorte: Cinza.