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Cor e número da sorte de hoje (14 de abril): atitude, foco e oportunidades marcam o ritmo do dia

O dia chega com energia de ação e crescimento, favorecendo decisões estratégicas, avanços profissionais e conexões que podem abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 14 de abril, pede iniciativa e atenção aos detalhes, especialmente em assuntos que envolvem trabalho, dinheiro e planos futuros. Há uma energia de movimento no ar, que favorece quem está disposto a agir com mais clareza e responsabilidade. Ao mesmo tempo, é importante manter o equilíbrio emocional para não agir por impulso. Conversas, encontros e pequenas oportunidades podem trazer resultados maiores do que o esperado. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece parcerias e conexões importantes, especialmente no trabalho. Há chances de boas notícias envolvendo família ou planos pessoais. Aproveite para agir com mais confiança e abrir novos caminhos. No amor, momentos de proximidade fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Touro: Confiança e estabilidade marcam o seu dia, trazendo boas oportunidades financeiras e crescimento pessoal. Use sua energia para investir em ideias criativas e fortalecer relações. No amor, clima leve e harmonioso.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 1.

Gêmeos: O dia pede mais atenção e responsabilidade com tarefas importantes. Evite pressa e foque na qualidade do que faz. Com organização, os resultados serão positivos. No amor, conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 2.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Momento de cautela, principalmente em decisões financeiras. Nem tudo é o que parece, então analise melhor antes de agir. O dia também favorece reflexões sobre o futuro. No amor, conexão mais tranquila e acolhedora.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 5.

Leão: O dia traz oportunidades de resolver pendências e dar novos passos importantes. Mudanças positivas podem surgir quando você se posiciona com mais firmeza. No amor, atitudes gentis fazem diferença.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Virgem: Um dia produtivo, ideal para colocar planos em prática e organizar a vida profissional. Apoio de pessoas próximas pode facilitar decisões importantes. No amor, parceria e estabilidade em destaque.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: O dia pode exigir mais foco e paciência para lidar com novas responsabilidades. Evite se distrair com opiniões externas e siga seu próprio ritmo. No amor, equilíbrio será essencial.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Escorpião: Determinação e foco ajudam a alcançar resultados importantes. O dia favorece ganhos e decisões estratégicas. Apenas evite compartilhar planos antes da hora. No amor, intensidade e conexão.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 8.

Sagitário: Um dia bastante positivo, com boas oportunidades e possíveis ganhos financeiros. Contatos e conversas podem abrir portas importantes. Mantenha atenção apenas com pessoas oportunistas. No amor, leveza e sintonia.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 7.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: O momento favorece novas ideias e mudanças de planos que podem trazer crescimento. Mesmo com a rotina agitada, há espaço para bons momentos com quem você gosta. No amor, cumplicidade.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Aquário: A sorte tende a caminhar ao seu lado hoje, favorecendo conquistas e avanços importantes. Aproveite para tirar planos do papel e confiar mais no seu potencial. No amor, conexão sincera.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 7.

Peixes: O dia pede organização e controle emocional diante de imprevistos. Com calma, tudo tende a se resolver melhor do que parece. Evite gastos desnecessários. No amor, diálogo será fundamental.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 4.

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