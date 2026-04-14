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Hoje (14 de abril), oportunidades surgem de forma inesperada e decisões começam a redesenhar seu caminho com mais clareza

Entre avanços no trabalho, ajustes emocionais e conversas decisivas, o dia pede estratégia, calma e posicionamento consciente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 14 de abril, chega com uma energia que mistura movimento e cautela. Ao mesmo tempo em que novas oportunidades aparecem, será essencial saber filtrar, organizar e escolher com inteligência. Conversas ganham peso, decisões exigem mais consciência e atitudes começam a ter impacto direto no que vem pela frente. É um momento de crescimento, mas que recompensa quem age com equilíbrio, sem pressa e sem impulsividade. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você sente uma força maior para agir e liderar, principalmente no trabalho. Projetos podem ganhar velocidade, mas será essencial revisar detalhes antes de avançar com tudo. No amor, sua intensidade pode ser mal interpretada se não houver cuidado na forma de se expressar. Ao longo do dia, evite decisões impulsivas, principalmente envolvendo dinheiro. Dica cósmica: Nem toda pressa é progresso, ajuste o ritmo antes de acelerar.

Touro: Hoje pede mais recolhimento e estratégia. Você pode avançar mais ao agir com discrição do que tentando controlar tudo ao redor. No trabalho, planejar antes de executar será o diferencial. No amor, sentimentos mais profundos podem surgir, pedindo maturidade emocional. Evite riscos financeiros desnecessários. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser exposto para dar certo.

Gêmeos: Hoje favorece conexões e oportunidades que chegam por meio de conversas e contatos. Uma troca pode abrir portas importantes, mas atenção aos detalhes será fundamental. No amor, o diálogo precisa ser claro para evitar ruídos. Sua mente pode ficar mais agitada, então organize prioridades. Dica cósmica: Falar bem é importante, mas ouvir melhor ainda.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje traz destaque no trabalho e possibilidade de reconhecimento. Você pode se sentir mais confiante para se posicionar, mas precisará lidar com pequenos ajustes no caminho. No amor, conversas sinceras evitam mal-entendidos. Emocionalmente, tente não absorver tudo ao seu redor. Dica cósmica: Nem tudo é sobre você, filtre o que vale carregar.

Leão: Hoje expande sua visão e te impulsiona a pensar maior. Ideias novas podem surgir e abrir caminhos interessantes, principalmente no campo profissional. No amor, será importante equilibrar entusiasmo com empatia. Cuidado com decisões financeiras feitas no impulso. Dica cósmica: Crescer também exige responsabilidade.

Virgem: Hoje pede atenção redobrada em decisões importantes, principalmente envolvendo dinheiro e parcerias. Nem tudo está tão claro quanto parece, então observe mais antes de agir. No amor, evite reagir no automático. O dia também pede mais cuidado com seu emocional. Dica cósmica: Analisar antes de agir evita arrependimentos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje gira em torno de relações e acordos. No trabalho, parcerias podem ser decisivas para avanços. No amor, a intensidade aumenta, trazendo tanto conexão quanto possíveis ajustes. Cuidado com falhas de comunicação. Dica cósmica: Nem sempre o equilíbrio vem do outro, às vezes começa em você.

Escorpião: Hoje é um dia produtivo, mas que exige disciplina. Você pode avançar bastante no trabalho se mantiver o foco. No emocional, evite acumular tensões sem resolver. No amor, paciência será essencial. Cuide mais do seu corpo e da sua energia. Dica cósmica: Constância vale mais do que intensidade momentânea.

Sagitário: Hoje traz leveza e criatividade, mas também algumas responsabilidades que não podem ser ignoradas. Você pode se destacar ao equilibrar diversão com compromisso. No amor, o momento favorece demonstrações mais espontâneas. Dica cósmica: Aproveitar o momento não significa fugir das responsabilidades.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje pede atenção ao seu espaço pessoal e às suas bases emocionais. Questões familiares ou internas podem influenciar seu rendimento no trabalho. No amor, o dia favorece reconexões e conversas importantes. Dica cósmica: Resolver o interno fortalece o externo.

Aquário: Hoje favorece trocas, ideias e movimentações. Você pode ter insights importantes ao conversar com pessoas diferentes. No amor, evite agir com distanciamento excessivo. Organize melhor suas finanças. Dica cósmica: Compartilhar ideias pode abrir caminhos inesperados.

Peixes: Hoje pede mais responsabilidade com decisões práticas, principalmente financeiras. Você pode sentir necessidade de organizar sua vida com mais clareza. No amor, evite criar expectativas sem alinhamento. O dia também pede mais cuidado com sua energia. Dica cósmica: Clareza é o primeiro passo para estabilidade.

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