ASTROLOGIA

Corpo dá sinais claros e saúde entra em alerta para 3 signos a partir de hoje (13 de abril)

Mudanças simples na rotina podem destravar energia, disposição e saúde emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 11:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, segunda-feira, 13 de abril, três signos começam a sentir uma melhora real, principalmente quando o assunto é saúde física e mental. Existe um chamado forte para sair do automático, abandonar hábitos que drenam energia e retomar o controle da própria rotina. Pequenas decisões fazem grande diferença agora, e quem atender a esse sinal tende a recuperar disposição, leveza e até motivação para cuidar melhor de si. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você começa a perceber o quanto certos hábitos estavam te deixando cansado sem necessidade. Excesso de tela, rotina repetitiva e falta de estímulo mental podem ter afetado diretamente sua energia. A virada acontece quando você decide mudar isso, buscando atividades que te movimentem e despertem sua curiosidade. Isso impacta não só seu humor, mas também sua disposição física.

Dica cósmica: Mexa o corpo e a mente, sair da rotina é parte da sua cura.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: Existe um desejo de se sentir bem de novo, e isso começa com escolhas mais leves no dia a dia. Você tende a se permitir mais, seja descansando quando precisa ou fazendo algo que te dá prazer sem culpa. Esse movimento melhora sua saúde emocional e reduz o estresse acumulado. Aos poucos, seu corpo responde positivamente.

Dica cósmica: Ouça seu ritmo e não se cobre além do necessário.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Você entra em uma fase em que cuidar de si deixa de ser secundário. Há mais consciência sobre o impacto do estresse e da sobrecarga no seu corpo, e isso te faz buscar equilíbrio. Atividades prazerosas, descanso e até mudanças na rotina podem trazer uma melhora significativa no seu bem-estar geral.

Dica cósmica: Produtividade também depende de descanso e prazer.