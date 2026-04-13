ASTROLOGIA

Semana começa com alerta no amor e traz virada nos relacionamentos de 5 signos entre os dias 13 e 19 de abril

Entre intensidade e decisões importantes, esse período pode transformar vínculos e abrir espaço para conexões mais maduras e verdadeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 13 e 19 de abril chega com uma energia intensa para a vida amorosa, exigindo mais atitude, clareza e responsabilidade emocional. Ao mesmo tempo em que abre espaço para recomeços e novas conexões, também coloca à prova relações que precisam de ajustes. É um período de movimento, em que sentimentos ficam mais evidentes e decisões ganham urgência. Para alguns signos, isso representa uma virada importante, com mais leveza, maturidade e evolução nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: A semana abre espaço para renovar a energia da sua relação ou até enxergar novas possibilidades no amor. Pequenas mudanças de atitude podem reacender sentimentos e fortalecer a conexão. Para quem está solteiro, há abertura para experiências diferentes, que fogem do padrão habitual.

Dica cósmica: Invista em experiências novas e fortaleça os laços que já existem.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Libra: Sua atenção se volta totalmente para o amor, e o período pede atitude. Não é mais hora de apenas pensar ou esperar, mas de agir de acordo com o que você deseja viver. Para quem está em um relacionamento, isso significa investir mais tempo e presença. Já para solteiros, o momento pode trazer novas possibilidades, mas também um convite para olhar mais para si.

Dica cósmica: Seja claro sobre o que você quer e não tenha medo de agir.

Filmes para o signo de Libra 1 de 10

Escorpião: Um momento de virada pode surgir logo no início da semana, trazendo conversas ou situações que mexem com a estrutura da sua vida amorosa. Mesmo que cause desconforto, isso tende a abrir espaço para crescimento e decisões mais alinhadas com o que você realmente quer. Para quem está solteiro, é hora de entender melhor seus padrões e mudar o que for necessário.

Dica cósmica: Não fuja de conversas difíceis, elas podem transformar sua vida amorosa.

Filmes para o signo de Escorpião 1 de 10

Sagitário: O amor entra em um momento de aprendizado importante, trazendo reflexões sobre escolhas, medos e padrões. Situações recentes ajudam você a enxergar com mais clareza o que precisa ser ajustado. Também pode haver um certo teste envolvendo novas conexões, pedindo mais calma antes de se envolver.

Dica cósmica: Vá com calma e observe antes de se entregar completamente.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: O período convida você a desacelerar e olhar com mais carinho para a sua vida amorosa. Mesmo com a rotina intensa, é essencial criar momentos de conexão e demonstrar sentimentos. Para solteiros, a tendência é de mais tranquilidade e clareza sobre o que realmente buscam.

Dica cósmica: Valorize o tempo de qualidade e permita-se viver o amor com mais leveza.