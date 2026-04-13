Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana começa com alerta no amor e traz virada nos relacionamentos de 5 signos entre os dias 13 e 19 de abril

Entre intensidade e decisões importantes, esse período pode transformar vínculos e abrir espaço para conexões mais maduras e verdadeiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 13 e 19 de abril chega com uma energia intensa para a vida amorosa, exigindo mais atitude, clareza e responsabilidade emocional. Ao mesmo tempo em que abre espaço para recomeços e novas conexões, também coloca à prova relações que precisam de ajustes. É um período de movimento, em que sentimentos ficam mais evidentes e decisões ganham urgência. Para alguns signos, isso representa uma virada importante, com mais leveza, maturidade e evolução nos relacionamentos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Semana decisiva para o dinheiro: 3 signos entram em fase de pressão e precisam fazer escolhas certas nos próximos dias

Semana decisiva para o dinheiro: 3 signos entram em fase de pressão e precisam fazer escolhas certas nos próximos dias

Imagem - Sonhos começam a se realizar para 4 signos até o fim de abril e marcam uma grande virada

Sonhos começam a se realizar para 4 signos até o fim de abril e marcam uma grande virada

Imagem - A vida começa a ficar mais leve para 4 signos até o fim de abril e traz alívio esperado

A vida começa a ficar mais leve para 4 signos até o fim de abril e traz alívio esperado

Leão: A semana abre espaço para renovar a energia da sua relação ou até enxergar novas possibilidades no amor. Pequenas mudanças de atitude podem reacender sentimentos e fortalecer a conexão. Para quem está solteiro, há abertura para experiências diferentes, que fogem do padrão habitual.

Dica cósmica: Invista em experiências novas e fortaleça os laços que já existem.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Libra: Sua atenção se volta totalmente para o amor, e o período pede atitude. Não é mais hora de apenas pensar ou esperar, mas de agir de acordo com o que você deseja viver. Para quem está em um relacionamento, isso significa investir mais tempo e presença. Já para solteiros, o momento pode trazer novas possibilidades, mas também um convite para olhar mais para si.

Dica cósmica: Seja claro sobre o que você quer e não tenha medo de agir.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Escorpião: Um momento de virada pode surgir logo no início da semana, trazendo conversas ou situações que mexem com a estrutura da sua vida amorosa. Mesmo que cause desconforto, isso tende a abrir espaço para crescimento e decisões mais alinhadas com o que você realmente quer. Para quem está solteiro, é hora de entender melhor seus padrões e mudar o que for necessário.

Dica cósmica: Não fuja de conversas difíceis, elas podem transformar sua vida amorosa.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Sagitário: O amor entra em um momento de aprendizado importante, trazendo reflexões sobre escolhas, medos e padrões. Situações recentes ajudam você a enxergar com mais clareza o que precisa ser ajustado. Também pode haver um certo teste envolvendo novas conexões, pedindo mais calma antes de se envolver.

Dica cósmica: Vá com calma e observe antes de se entregar completamente.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Capricórnio: O período convida você a desacelerar e olhar com mais carinho para a sua vida amorosa. Mesmo com a rotina intensa, é essencial criar momentos de conexão e demonstrar sentimentos. Para solteiros, a tendência é de mais tranquilidade e clareza sobre o que realmente buscam.

Dica cósmica: Valorize o tempo de qualidade e permita-se viver o amor com mais leveza.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Amor Leão Libra Escorpião Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'

Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia

Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia
Imagem - Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26