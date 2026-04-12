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A vida começa a ficar mais leve para 4 signos até o fim de abril e traz alívio esperado

Uma mudança importante no fim do mês marca o encerramento de um ciclo instável e abre espaço para mais tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Abril caminha para um fechamento importante, trazendo uma sensação de alívio para quem enfrentou instabilidade nos últimos anos. De acordo com o astrólogo Evan Nathaniel Grim, a mudança que acontece a partir do dia 25 marca o fim de um período marcado por surpresas, reviravoltas e falta de controle em algumas áreas da vida. Aos poucos, o cenário começa a se estabilizar, trazendo mais clareza, segurança e leveza. Para quatro signos, esse momento representa um verdadeiro respiro depois de uma fase intensa.

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Touro: Os últimos anos exigiram muito de você, especialmente por conta de mudanças inesperadas e situações fora do seu controle. Agora, com esse ciclo chegando ao fim, você começa a perceber o quanto cresceu e se adaptou. Mesmo que ainda exista certa inquietação nas próximas semanas, o alívio já começa a se aproximar.

Dica cósmica: Nem toda mudança é confortável, mas muitas são necessárias.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Escorpião: Instabilidades nas relações marcaram seu caminho recente, trazendo dúvidas e momentos de tensão. Segundo Grim, esse período final ainda pode trazer algumas surpresas, mas também abre espaço para encontros inesperados e conexões mais positivas. Aos poucos, tudo começa a se ajustar.

Dica cósmica: Nem toda surpresa vem para desestabilizar, algumas vêm para renovar.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Leão: A vida profissional pode ter passado por altos e baixos, mas esse ciclo está perto de se encerrar. Com o tempo, sua imagem tende a se fortalecer novamente, abrindo espaço para reconhecimento e novas oportunidades. O que parecia confuso começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Persistir mesmo nos momentos difíceis constrói sua virada.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Aquário: Questões familiares e emocionais podem ter trazido desafios nos últimos anos, mexendo com sua sensação de segurança. Agora, você começa a buscar um novo equilíbrio, seja dentro de casa ou em relação ao que considera seu lugar no mundo. O alívio vem com essa reconstrução.

Dica cósmica: Criar um novo começo também é uma forma de se libertar.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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