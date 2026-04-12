ATROLOGIA

A vida começa a ficar mais leve para 4 signos até o fim de abril e traz alívio esperado

Uma mudança importante no fim do mês marca o encerramento de um ciclo instável e abre espaço para mais tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Abril caminha para um fechamento importante, trazendo uma sensação de alívio para quem enfrentou instabilidade nos últimos anos. De acordo com o astrólogo Evan Nathaniel Grim, a mudança que acontece a partir do dia 25 marca o fim de um período marcado por surpresas, reviravoltas e falta de controle em algumas áreas da vida. Aos poucos, o cenário começa a se estabilizar, trazendo mais clareza, segurança e leveza. Para quatro signos, esse momento representa um verdadeiro respiro depois de uma fase intensa.

Touro: Os últimos anos exigiram muito de você, especialmente por conta de mudanças inesperadas e situações fora do seu controle. Agora, com esse ciclo chegando ao fim, você começa a perceber o quanto cresceu e se adaptou. Mesmo que ainda exista certa inquietação nas próximas semanas, o alívio já começa a se aproximar.

Dica cósmica: Nem toda mudança é confortável, mas muitas são necessárias.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Escorpião: Instabilidades nas relações marcaram seu caminho recente, trazendo dúvidas e momentos de tensão. Segundo Grim, esse período final ainda pode trazer algumas surpresas, mas também abre espaço para encontros inesperados e conexões mais positivas. Aos poucos, tudo começa a se ajustar.

Dica cósmica: Nem toda surpresa vem para desestabilizar, algumas vêm para renovar.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Leão: A vida profissional pode ter passado por altos e baixos, mas esse ciclo está perto de se encerrar. Com o tempo, sua imagem tende a se fortalecer novamente, abrindo espaço para reconhecimento e novas oportunidades. O que parecia confuso começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Persistir mesmo nos momentos difíceis constrói sua virada.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Aquário: Questões familiares e emocionais podem ter trazido desafios nos últimos anos, mexendo com sua sensação de segurança. Agora, você começa a buscar um novo equilíbrio, seja dentro de casa ou em relação ao que considera seu lugar no mundo. O alívio vem com essa reconstrução.

Dica cósmica: Criar um novo começo também é uma forma de se libertar.