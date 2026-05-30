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Já está disponível! Veja como assistir Tela Brasil, streaming gratuito com mais de 500 filmes e documentários

Tela Brasil já pode ser acessado

MetrópoIes

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:16

Tela Brasil Crédito: Reprodução

Apelidada de “Netflix brasileira”, a plataforma Tela Brasil está disponível a partir deste sábado (30) para todos os internautas e amantes da sétima arte do país. Para acessar o streaming gratuito, basta se cadastrar a partir de uma conta gov.br.

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