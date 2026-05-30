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Já está disponível! Veja como assistir Tela Brasil, streaming gratuito com mais de 500 filmes e documentários

Tela Brasil já pode ser acessado

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:16

Tela Brasil
Tela Brasil Crédito: Reprodução

Apelidada de “Netflix brasileira”, a plataforma Tela Brasil está disponível a partir deste sábado (30) para todos os internautas e amantes da sétima arte do país. Para acessar o streaming gratuito, basta se cadastrar a partir de uma conta gov.br.

Todos os filmes de Kléber Mendonça Filho

O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho por Reprodução
Retratos Fantasmas (2023), de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles por divulgação
Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho por Foto: Divulgação
O Som ao Redor (2012) foi dirigido por Kléber Mendonça Filho por Reprodução
Crítico (2008) foi dirigido por Kléber Mendonça Filho por Reprodução
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O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho por Reprodução

O Metrópoles separou alguns dos maiores “achados” disponíveis no catálogo da plataforma que, inicialmente, conta com 560 filmes, séries e documentários vencedores de prêmios nacionais e internacionais. Confira a lista a seguir:

Leia mais

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Corrreio24Horas.

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