Já está disponível! Veja como assistir Tela Brasil, streaming gratuito com mais de 500 filmes e documentários

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MetrópoIes
Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:16
Apelidada de “Netflix brasileira”, a plataforma Tela Brasil está disponível a partir deste sábado (30) para todos os internautas e amantes da sétima arte do país. Para acessar o streaming gratuito, basta se cadastrar a partir de uma conta gov.br.
Todos os filmes de Kléber Mendonça Filho
O Metrópoles separou alguns dos maiores “achados” disponíveis no catálogo da plataforma que, inicialmente, conta com 560 filmes, séries e documentários vencedores de prêmios nacionais e internacionais. Confira a lista a seguir: