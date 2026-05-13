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Amazon lança no Brasil primeiro Kindle que permite escrever na tela; veja preços

Modelo Scrible tem caneta e opção de tela colorida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:02

Kindle Scribe
Kindle Scribe Crédito: Divulgação

A Amazon lançou oficialmente no Brasil a nova linha Kindle Scribe, trazendo ao país os três modelos já vendidos no exterior. Além da versão tradicional, os consumidores também já podem comprar a edição Colorsoft e uma opção mais acessível sem iluminação na tela. Os preços começam em R$ 2.499, e todos os aparelhos acompanham a caneta para escrita digital.

Esta é a segunda geração do Kindle Scribe, dispositivo que une leitor digital e bloco de anotações. Entre as novidades estão o visual mais fino e leve, com cerca de 400 gramas, além das bordas reduzidas graças a um novo sistema de LEDs na tela de 11 polegadas.

Modelos de Kindle

Kindle 11ª Geração: modelo compacto de 6 polegadas voltado para leitura básica por Divulgação
Kindle Paperwhite: leitor de 6,8 polegadas com tela maior e resistência à água por Divulgação
Kindle Paperwhite Signature Edition: versão premium de 6,8 polegadas com mais espaço e carregamento sem fio por Divulgação
Kindle Colorsoft: Kindle de 7 polegadas com tela colorida por Divulgação
Kindle Scribe: aparelho de 11 polegadas que permite escrever direto na tela com caneta. por Divulgação
Kindle Scribe Colorsoft: versão colorida de 11 polegadas focada em leitura, escrita e produtividade por Divulgação
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Kindle 11ª Geração: modelo compacto de 6 polegadas voltado para leitura básica por Divulgação

O display usa um vidro com textura semelhante ao papel, recurso pensado para deixar a experiência de escrita com a stylus mais natural.

Para quem prefere visualizar capas de livros e marcações em cores, a Amazon oferece o Kindle Scribe Colorsoft, versão mais avançada da linha. O modelo conta com até 64 GB de armazenamento e bateria com duração de até oito semanas.

Já a edição padrão aposta em maior autonomia. Com 32 GB de espaço interno, o aparelho pode ficar até 12 semanas sem precisar de recarga.

A empresa também disponibilizou uma alternativa mais barata voltada para quem quer economizar. Essa versão elimina a iluminação da tela e reduz o armazenamento para 16 GB, mas entrega a maior duração de bateria entre os modelos, chegando a até 16 semanas de uso.

Em toda a linha, o sistema traz funções voltadas para produtividade e estudos. Entre os recursos estão buscas em anotações feitas à mão, geração de resumos de textos e envio de arquivos diretamente para o Google Drive e o Microsoft OneNote.

Os novos modelos já estão disponíveis no site da Amazon e incluem três meses gratuitos do Kindle Unlimited. O modelo sem luz custa R$ 2.499, enquanto a versão padrão sai por R$ 2.999. Já o Kindle Scribe Colorsoft chega ao mercado brasileiro por R$ 3.899.

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Amazon Kindle

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