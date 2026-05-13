Supermercado tem 149 kg de carne apreendidos após denúncia de consumidor

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Esther Morais
Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:27
Um supermercado no Centro de João Pessoa (PB) foi autuado pelo Procon após uma fiscalização apreender carnes expostas sem qualquer rastreabilidade. A ação ocorreu na terça-feira (12), depois de denúncia feita por um consumidor.
Durante a inspeção, os fiscais encontraram produtos sem informações essenciais, como datas de validade, fabricação e manipulação. Apenas nesta operação, 33 quilos de carne bovina foram descartados.
Fsicalização termina com mais de 100 kg de carne apreendidos em mercado
Segundo o órgão, desde janeiro de 2026 já foram apreendidos e inutilizados 149 quilos de carnes bovina, frango, peixe e camarão em ações de fiscalização na capital paraibana.
De acordo com o secretário do Procon-JP, Junior Pires, o estabelecimento responderá a um processo administrativo e terá prazo de 10 dias úteis para apresentar defesa.
O secretário também reforçou a importância das denúncias feitas pelos consumidores. “Via de regra, a nossa fiscalização encontra os problemas relatados pelo cidadão. Essa é uma das formas que temos de proteger o consumidor em seu dia a dia”, afirmou.
O Procon orienta ainda que os consumidores observem a validade, a data de fabricação, o registro nos órgãos de vigilância e o aspecto dos alimentos perecíveis antes da compra.