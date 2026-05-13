Entenda como será o financiamento para motoristas de app e taxistas comprarem carros

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Metrópoles
Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:43
O governo federal vai lançar um programa de financiamento voltado a motoristas de aplicativos e taxistas, oferecendo crédito em condições mais vantajosas, com juros reduzidos e prazos mais longos para pagamento. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de veículos alugados, um dos principais problemas enfrentados por muitos trabalhadores de plataformas.
O programa é destinado a taxistas e motoristas de aplicativo com documentação regularizada. Ele deve seguir modelo semelhante ao do “Move Brasil”, lançado no fim de abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e voltado à renovação da frota de caminhões e ônibus.
Aplicativos de transporte