NOVo PROGRAMA

Entenda como será o financiamento para motoristas de app e taxistas comprarem carros

Iniciativa foi anunciada nesta terça-feira (12/5) pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol-SP)

Metrópoles

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:43

Motorista por aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo federal vai lançar um programa de financiamento voltado a motoristas de aplicativos e taxistas, oferecendo crédito em condições mais vantajosas, com juros reduzidos e prazos mais longos para pagamento. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de veículos alugados, um dos principais problemas enfrentados por muitos trabalhadores de plataformas.

O programa é destinado a taxistas e motoristas de aplicativo com documentação regularizada. Ele deve seguir modelo semelhante ao do “Move Brasil”, lançado no fim de abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e voltado à renovação da frota de caminhões e ônibus.