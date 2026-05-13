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Entenda como será o financiamento para motoristas de app e taxistas comprarem carros

Iniciativa foi anunciada nesta terça-feira (12/5) pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol-SP)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:43

Motorista por aplicativo
Motorista por aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo federal vai lançar um programa de financiamento voltado a motoristas de aplicativos e taxistas, oferecendo crédito em condições mais vantajosas, com juros reduzidos e prazos mais longos para pagamento. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de veículos alugados, um dos principais problemas enfrentados por muitos trabalhadores de plataformas.

O programa é destinado a taxistas e motoristas de aplicativo com documentação regularizada. Ele deve seguir modelo semelhante ao do “Move Brasil”, lançado no fim de abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e voltado à renovação da frota de caminhões e ônibus.

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