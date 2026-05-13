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Lua e Saturno terão encontro no céu na madrugada; veja como observar fenômeno

Fenômeno poderá ser visto a olho nu antes do amanhecer, sem necessidade de telescópio ou binóculos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:58

Lua e Saturno
Lua e Saturno Crédito: Divulgaç~so

Quem acordar antes do nascer do Sol nesta quinta-feira (14) poderá acompanhar um encontro aparente entre a Lua e Saturno no céu. O fenômeno astronômico será visível durante a madrugada e poderá ser observado sem equipamentos especiais.

A aproximação entre os dois astros é chamada de conjunção astronômica, termo usado quando corpos celestes parecem estar próximos no céu vistos da Terra. Segundo o guia astronômico InTheSky.org, o alinhamento oficial acontece às 18h58 desta quarta-feira (13), no horário de Brasília, mas nesse momento os objetos estarão abaixo da linha do horizonte.

Lua de Sangue

Lua de Sangue por Shutterstock
Lua de Sangue por Shutterstock
Lua de Sangue por Shutterstock
Lua de Sangue por Shutterstock
Lua de Sangue por Shutterstock
Lua de Sangue por Shutterstock
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Lua de Sangue por Shutterstock

Por isso, a melhor oportunidade para observação será algumas horas depois, entre 3h20 e 6h da manhã de quinta-feira. Nesse intervalo, Lua e Saturno poderão ser vistos pouco antes do amanhecer.

A Lua aparecerá na constelação de Peixes com magnitude de -10.4, enquanto Saturno estará na constelação de Cetus, com magnitude de 0.7.

Na astronomia, a magnitude mede o brilho aparente dos astros. Quanto menor o número indicado, maior será o brilho percebido no céu. O Sol, por exemplo, possui magnitude aparente de -27 e é o objeto mais luminoso visível da Terra.

Apesar da proximidade visual, Lua e Saturno não deverão aparecer juntos no mesmo campo de visão de telescópios ou binóculos. Ainda assim, o brilho dos dois facilitará a identificação a olho nu.

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A sequência de fenômenos envolvendo a Lua continuará nas próximas madrugadas. Na quinta-feira (14), o satélite natural também terá uma conjunção com Marte. O melhor horário para observar esse encontro será entre 4h30 e 5h55 da manhã de sexta-feira (15).

Além das aproximações com planetas, a Lua também atingirá o chamado periélio lunar às 22h06 de quinta-feira. Esse é o ponto da trajetória em que ela fica mais próxima do Sol, alcançando uma distância equivalente a cerca de 151 milhões de quilômetros da estrela.

As conjunções frequentes acontecem porque a órbita da Lua acompanha uma região próxima ao plano da eclíptica, área do Sistema Solar onde os planetas orbitam o Sol. Por causa desse alinhamento, o satélite natural costuma “visitar” visualmente diferentes planetas ao longo do mês.

Depois de Saturno e Marte, os próximos encontros da Lua serão com Vênus, no dia 18, e Júpiter, no dia 20.

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