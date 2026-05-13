ASTRONOMIA

Lua e Saturno terão encontro no céu na madrugada; veja como observar fenômeno

Fenômeno poderá ser visto a olho nu antes do amanhecer, sem necessidade de telescópio ou binóculos

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:58

Lua e Saturno Crédito: Divulgaç~so

Quem acordar antes do nascer do Sol nesta quinta-feira (14) poderá acompanhar um encontro aparente entre a Lua e Saturno no céu. O fenômeno astronômico será visível durante a madrugada e poderá ser observado sem equipamentos especiais.

A aproximação entre os dois astros é chamada de conjunção astronômica, termo usado quando corpos celestes parecem estar próximos no céu vistos da Terra. Segundo o guia astronômico InTheSky.org, o alinhamento oficial acontece às 18h58 desta quarta-feira (13), no horário de Brasília, mas nesse momento os objetos estarão abaixo da linha do horizonte.

Lua de Sangue 1 de 6

Por isso, a melhor oportunidade para observação será algumas horas depois, entre 3h20 e 6h da manhã de quinta-feira. Nesse intervalo, Lua e Saturno poderão ser vistos pouco antes do amanhecer.

A Lua aparecerá na constelação de Peixes com magnitude de -10.4, enquanto Saturno estará na constelação de Cetus, com magnitude de 0.7.

Na astronomia, a magnitude mede o brilho aparente dos astros. Quanto menor o número indicado, maior será o brilho percebido no céu. O Sol, por exemplo, possui magnitude aparente de -27 e é o objeto mais luminoso visível da Terra.

Apesar da proximidade visual, Lua e Saturno não deverão aparecer juntos no mesmo campo de visão de telescópios ou binóculos. Ainda assim, o brilho dos dois facilitará a identificação a olho nu.

A sequência de fenômenos envolvendo a Lua continuará nas próximas madrugadas. Na quinta-feira (14), o satélite natural também terá uma conjunção com Marte. O melhor horário para observar esse encontro será entre 4h30 e 5h55 da manhã de sexta-feira (15).

Além das aproximações com planetas, a Lua também atingirá o chamado periélio lunar às 22h06 de quinta-feira. Esse é o ponto da trajetória em que ela fica mais próxima do Sol, alcançando uma distância equivalente a cerca de 151 milhões de quilômetros da estrela.

As conjunções frequentes acontecem porque a órbita da Lua acompanha uma região próxima ao plano da eclíptica, área do Sistema Solar onde os planetas orbitam o Sol. Por causa desse alinhamento, o satélite natural costuma “visitar” visualmente diferentes planetas ao longo do mês.