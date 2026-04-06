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Tem internet no espaço? Entenda como a Nasa envia fotos da Terra e da Lua em tempo real

Imagens da missão espacial estão viralizando

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 10:02

Fotos da Terra são enviadas pela missão da Nasa
Fotos da Terra são enviadas pela missão da Nasa Crédito: Nasa/Divulgação

A missão Artemis II, da Nasa, iniciada na última quarta-feira (1), marca o retorno de astronautas ao caminho da Lua pela primeira vez desde o histórico programa Apollo, encerrado em 1972. Poucas horas após deixar a órbita da Terra, a tripulação já começou a enviar novas imagens do planeta. Com o avanço da viagem, também foram divulgados registros da Lua - o que despertou curiosidade sobre como esses arquivos conseguem chegar ao nosso planeta mesmo a enormes distâncias.

Durante décadas, a agência espacial norte-americana utilizou ondas de rádio para transmitir fotografias e manter contato com missões fora da Terra. Esse sistema permitia o envio e recebimento de dados entre as espaçonaves e os centros de controle nos Estados Unidos, garantindo comunicação contínua com os astronautas.

Artemis II envia fotos da Terra

Fotos enviadas pela missão Artemis II por Nasa/Divulgação
Fotos enviadas pela missão Artemis II por Nasa/Divulgação
Fotos enviadas pela missão Artemis II por Nasa/Divulgação
Foto da Terra por Nasa/Divulgação
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Fotos enviadas pela missão Artemis II por Nasa/Divulgação

A partir de 2024, porém, uma tecnologia inédita passou a ser testada: um sistema bidirecional de transmissão por laser. O novo recurso possibilita transferências de dados em alta velocidade, chegando a até 1,2 gigabits por segundo por meio de um único link, o que representa um salto significativo na capacidade de envio de imagens e informações.

Comparadas às ondas de rádio, as transmissões a laser são mais eficientes e conseguem transportar volumes maiores de dados. Esse mesmo tipo de tecnologia já vinha sendo empregado pela Nasa na recepção de informações enviadas por sondas não tripuladas, fundamentais para ampliar o conhecimento científico sobre o espaço.

Para garantir que a comunicação nunca seja interrompida, a agência opera a Deep Space Network (DSN), uma rede global com antenas instaladas na Califórnia, em Madri e em Canberra, na Austrália. A distribuição estratégica dessas bases permite que, independentemente da rotação da Terra, sempre haja uma estação preparada para manter contato com a missão.

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Nasa

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