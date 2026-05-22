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‘Vocês nunca foram ao espaço’: homem aborda astronautas e afirma que Artemis 2 foi encenada

Em vídeo que circula nas redes, homem acusa sem provas missão lunar de ser falsa e confronta tripulação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:04

Astronauta foi confrontado
Astronauta foi confrontado Crédito: Reprodução

A tripulação da missão Artemis 2 foi alvo de uma abordagem marcada por teorias conspiratórias durante uma passagem pelo Capitólio dos Estados Unidos. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra um homem confrontando os astronautas e alegando, sem apresentar qualquer evidência, que a viagem à Lua teria sido encenada.

As acusações vão na contramão de registros amplamente documentados sobre a missão conduzida pela NASA. A Artemis 2 permaneceu por mais de dez dias no espaço e retornou à Terra em 10 de abril. Durante boa parte do voo, a missão foi transmitida ao vivo e acompanhada por milhões de pessoas em diferentes partes do mundo.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua

Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
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Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa

No vídeo, gravado em 12 de maio de 2026, mas que só ganhou repercussão recentemente, o homem acusa os astronautas de “mentir ao público”. Ele grita frases como “Parem de mentir”, “Vocês nunca foram ao espaço” e “A Nasa é uma piada”, enquanto se dirige à equipe.

O principal alvo das acusações é o piloto Victor Glover, que fez história como o primeiro homem negro a integrar uma missão tripulada com destino à Lua. Durante a abordagem, Glover chega a olhar rapidamente para o homem e acena antes de seguir seu caminho.

Os demais integrantes da tripulação, Christina Koch, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, não respondem às provocações e continuam a caminhada normalmente.

Teorias conspiratórias sobre viagens espaciais circulam há décadas. Alegações de que missões teriam sido forjadas não encontram respaldo em evidências e entram em conflito com registros oficiais, transmissões públicas, dados científicos e o acompanhamento internacional das operações espaciais.

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