‘Vocês nunca foram ao espaço’: homem aborda astronautas e afirma que Artemis 2 foi encenada

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Carol Neves
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:04
A tripulação da missão Artemis 2 foi alvo de uma abordagem marcada por teorias conspiratórias durante uma passagem pelo Capitólio dos Estados Unidos. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra um homem confrontando os astronautas e alegando, sem apresentar qualquer evidência, que a viagem à Lua teria sido encenada.
As acusações vão na contramão de registros amplamente documentados sobre a missão conduzida pela NASA. A Artemis 2 permaneceu por mais de dez dias no espaço e retornou à Terra em 10 de abril. Durante boa parte do voo, a missão foi transmitida ao vivo e acompanhada por milhões de pessoas em diferentes partes do mundo.
Confira as imagens do lado nunca visto da Lua
No vídeo, gravado em 12 de maio de 2026, mas que só ganhou repercussão recentemente, o homem acusa os astronautas de “mentir ao público”. Ele grita frases como “Parem de mentir”, “Vocês nunca foram ao espaço” e “A Nasa é uma piada”, enquanto se dirige à equipe.
O principal alvo das acusações é o piloto Victor Glover, que fez história como o primeiro homem negro a integrar uma missão tripulada com destino à Lua. Durante a abordagem, Glover chega a olhar rapidamente para o homem e acena antes de seguir seu caminho.
Os demais integrantes da tripulação, Christina Koch, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, não respondem às provocações e continuam a caminhada normalmente.
Teorias conspiratórias sobre viagens espaciais circulam há décadas. Alegações de que missões teriam sido forjadas não encontram respaldo em evidências e entram em conflito com registros oficiais, transmissões públicas, dados científicos e o acompanhamento internacional das operações espaciais.