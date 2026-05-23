TRAGÉDIA

Explosão em mina de carvão na China deixa ao menos 90 mortos

Acidente aconteceu na cidade de Changzhi, na província de Shanxi; nove trabalhadores seguem desaparecidos no subsolo



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:58

Explosão em mina de carvão na China Crédito: Reprodução

Uma explosão em uma mina de carvão na cidade de Changzhi, na província de Shanxi, na China, deixou ao menos 90 mortos na noite desta sexta-feira (22), manhã de sábado no horário local. Outras nove pessoas seguem desaparecidas no subsolo, enquanto equipes de resgate continuam as buscas.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, 247 funcionários trabalhavam na mina de carvão Liushenyu no momento da explosão. Até o início da manhã deste sábado no horário local, 201 pessoas haviam sido resgatadas com vida.

Entre os sobreviventes, 123 precisaram ser hospitalizados. De acordo com a emissora estatal CCTV, quatro trabalhadores estão em estado grave ou crítico.

Cerca de 350 equipes participam da operação de resgate. As autoridades chinesas investigam as causas da explosão, e um dos responsáveis pela empresa já foi detido.

O presidente da China, Xi Jinping, se pronunciou sobre o acidente e pediu prioridade máxima nas buscas pelos desaparecidos e na apuração das responsabilidades pelo caso.

Em entrevista à CCTV, o mineiro Wang Yong, que estava no local no momento da explosão, relatou momentos de desespero durante o acidente.

"Fiquei no chão por cerca de uma hora e acordei sozinho. Gritei para as pessoas ao meu lado e saímos da mina juntos", contou.

Segundo ele, o ambiente foi rapidamente tomado por fumaça e um forte cheiro de enxofre, fazendo com que muitos trabalhadores desmaiassem.

A província de Shanxi é considerada a principal região mineradora de carvão da China e responde por quase um terço da produção do país. A região tem população estimada em cerca de 34 milhões de habitantes.