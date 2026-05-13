CRIME

Motorista por aplicativo é alvo de tiro após recusar corrida com passageiro bêbado

Condutor afirmou que suspeito sacou arma após negativa para iniciar viagem

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:10

Tiros atingiram veículo do motorista Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo de 49 anos procurou a polícia após ter o carro atingido por um disparo de arma de fogo no domingo (10), em Maceió. O caso aconteceu na região da Amélia Rosa, no bairro da Ponta Verde, depois que ele se recusou a fazer uma corrida solicitada em um bar da área.

Segundo o portal G1, o motorista contou que chegou ao endereço para buscar três passageiros: uma mulher e dois homens. Conforme o relato da vítima, um dos clientes aparentava estar embriagado.

Aplicativos de transporte 1 de 5

O condutor afirmou que preferiu cancelar a viagem porque temia que o homem passasse mal dentro do veículo logo no começo do trabalho. Ainda conforme o depoimento, a mulher tentou convencer o motorista a seguir com a corrida e chegou a dizer que pagaria qualquer custo de limpeza do automóvel, mas ele decidiu manter a negativa.

De acordo com a ocorrência, a reação veio em seguida. Um dos homens teria retirado uma arma de fogo e efetuado um disparo em direção ao carro. O projétil acertou a parte traseira do veículo, atravessando a região do porta-malas. Mesmo assustado, o motorista contou que ainda precisou sair rapidamente para fechar a porta do automóvel antes de fugir.

No boletim, a vítima relatou ter ouvido pessoas alertando: “Vá embora que ele é policial e vai lhe matar”. Até agora, porém, não há confirmação de que o suspeito de fato seja policial e algumas testemunhas disseram aos investigadores que ele seria segurança privado. A mulher é esposa dele.

Os investigadores também tentaram localizar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, mas os equipamentos dos estabelecimentos estavam sem funcionamento no momento da ocorrência.