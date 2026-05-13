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Motorista por aplicativo é alvo de tiro após recusar corrida com passageiro bêbado

Condutor afirmou que suspeito sacou arma após negativa para iniciar viagem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 09:10

Tiros atingiram veículo do motorista
Tiros atingiram veículo do motorista Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo de 49 anos procurou a polícia após ter o carro atingido por um disparo de arma de fogo no domingo (10), em Maceió. O caso aconteceu na região da Amélia Rosa, no bairro da Ponta Verde, depois que ele se recusou a fazer uma corrida solicitada em um bar da área.

Segundo o portal G1, o motorista contou que chegou ao endereço para buscar três passageiros: uma mulher e dois homens. Conforme o relato da vítima, um dos clientes aparentava estar embriagado.

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O condutor afirmou que preferiu cancelar a viagem porque temia que o homem passasse mal dentro do veículo logo no começo do trabalho. Ainda conforme o depoimento, a mulher tentou convencer o motorista a seguir com a corrida e chegou a dizer que pagaria qualquer custo de limpeza do automóvel, mas ele decidiu manter a negativa.

De acordo com a ocorrência, a reação veio em seguida. Um dos homens teria retirado uma arma de fogo e efetuado um disparo em direção ao carro. O projétil acertou a parte traseira do veículo, atravessando a região do porta-malas. Mesmo assustado, o motorista contou que ainda precisou sair rapidamente para fechar a porta do automóvel antes de fugir.

No boletim, a vítima relatou ter ouvido pessoas alertando: “Vá embora que ele é policial e vai lhe matar”. Até agora, porém, não há confirmação de que o suspeito de fato seja policial e algumas testemunhas disseram aos investigadores que ele seria segurança privado. A mulher é esposa dele. 

Os investigadores também tentaram localizar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, mas os equipamentos dos estabelecimentos estavam sem funcionamento no momento da ocorrência.

Como a corrida acabou cancelada antes do embarque dos passageiros, os dados completos da solicitação deixaram de aparecer no aplicativo. A Oplit informou que acionou a empresa responsável pela plataforma para tentar identificar a mulher que solicitou a viagem.

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