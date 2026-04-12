ASTROLOGIA

Sonhos começam a se realizar para 4 signos até o fim de abril e marcam uma grande virada

O mês traz resultados concretos para quem vinha se esforçando, com mudanças que podem transformar completamente a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 11:00

Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Abril se encaminha para um desfecho poderoso, especialmente para quem vinha acreditando, insistindo e trabalhando em silêncio pelos próprios objetivos. De acordo com a astróloga Amy Demure, este é um período em que manifestações começam a sair do plano das ideias e se tornam realidade. Mais do que sorte, é o resultado de esforço, consistência e escolhas feitas ao longo do tempo. Para quatro signos, essa fase marca uma verdadeira virada, com conquistas que podem mudar o rumo da vida.

Áries: Este é um dos períodos mais intensos e transformadores que você já viveu nos últimos tempos. Com tanta energia voltada para você, existe uma sensação de avanço acelerado, como se tudo começasse a se alinhar. Demure destaca que esse é um momento de retorno do que foi plantado, especialmente para quem realmente se dedicou.

Dica cósmica: Continue agindo, o movimento é o que mantém tudo fluindo.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Um ciclo longo e desafiador começa a se encerrar, trazendo um alívio que você já não acreditava mais que viria tão cedo. Segundo Demure, tudo o que você enfrentou nos últimos anos começa a fazer sentido agora, à medida que estabilidade e crescimento passam a fazer parte da sua realidade. Resultados aparecem tanto no trabalho quanto nas relações.

Dica cósmica: Persistir foi o seu maior acerto, agora é hora de colher.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: Uma nova fase começa a se desenhar, trazendo mais velocidade e respostas para aquilo que parecia travado. Segundo Demure, a tendência é de progresso mais rápido e conquistas mais visíveis, principalmente para quem não desistiu mesmo diante da estagnação. Aos poucos, tudo começa a caminhar.

Dica cósmica: Confie no processo, ele está acelerando agora.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Peixes: Abril traz visibilidade e reconhecimento, especialmente na vida profissional. Você pode perceber um aumento na atenção que recebe e nas oportunidades que surgem ao seu redor. Depois de um período mais lento, a vida começa a ganhar ritmo novamente, te aproximando dos seus objetivos.

Dica cósmica: Aproveite o momento, você está sendo visto.