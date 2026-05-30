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Cor e número da sorte de hoje (30 de maio): sábado favorece leveza, reencontros e oportunidades inesperadas

O dia convida a desacelerar, aproveitar bons momentos e enxergar novas possibilidades onde antes havia dúvidas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, 30 de maio, chega com uma energia mais leve e espontânea, favorecendo encontros, conversas agradáveis e experiências que renovam o ânimo. O momento também ajuda a recuperar a confiança, fortalecer laços importantes e perceber oportunidades que surgem fora dos planos. Pequenas mudanças de rota podem trazer resultados surpreendentemente positivos.

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Áries: Hoje será mais fácil resolver situações que vinham gerando desgaste. Aproveite para se aproximar de pessoas que compartilham seus objetivos e ideias.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 13

Touro: O dia favorece conforto, bem-estar e momentos de qualidade ao lado de quem você gosta. Uma boa notícia pode trazer mais segurança para seus próximos passos.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 24

Gêmeos: Sua capacidade de adaptação fará toda a diferença hoje. Um convite inesperado ou uma conversa interessante pode mudar seus planos para melhor.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 5

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: O sábado favorece equilíbrio emocional e decisões tomadas com mais calma. Aproveite para ouvir sua intuição antes de aceitar novos compromissos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 18

Leão: O clima é favorável para diversão, criatividade e reconhecimento. Você pode atrair atenção positiva sem precisar fazer grandes esforços.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 10

Virgem: Organizar a mente será tão importante quanto organizar a rotina. O dia favorece encontros tranquilos e conversas que trazem clareza.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 21

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Hoje você tende a encontrar mais harmonia nas relações. Uma situação que parecia indefinida pode finalmente mostrar sinais de solução.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião: O sábado favorece transformações positivas e novos planos para o futuro. Confie mais na sua percepção sobre as pessoas ao redor.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 29

Sagitário: A vontade de explorar lugares, ideias ou experiências diferentes estará em alta. Aproveite o dia para sair da rotina e renovar as energias.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: O momento favorece decisões práticas e conversas produtivas. Você poderá encontrar uma solução simples para algo que parecia complicado.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 16

Aquário: Sua criatividade estará em destaque e pode render boas surpresas. O dia favorece amizades, trocas de ideias e novos interesses.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 27

Peixes: O sábado traz uma energia acolhedora e inspiradora. Momentos de descanso e conexão emocional tendem a fazer muito bem ao seu coração.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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