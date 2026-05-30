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Quem é o jogador com menos seguidores da Copa do Mundo? Atleta ganha 2 milhões de fãs após desafio viral na internet

Defensor da Nova Zelândia viu perfil explodir nas redes sociais depois que influenciador decidiu encontrar o atleta mais "desconhecido" do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:47

Tim Payne
Tim Payne Crédito: Divulgação

Uma brincadeira nas redes sociais transformou completamente a vida digital do zagueiro neozelandês Tim Payne em menos de dois dias. O jogador, que tinha pouco mais de 4 mil seguidores no Instagram, ultrapassou a marca de 2 milhões após virar alvo de um desafio criado por um influenciador argentino.

A história começou quando Valen Scarsini, conhecido nas redes como "El Scarso", decidiu descobrir qual era o atleta do álbum da Copa do Mundo com menos seguidores. Depois de analisar diversos perfis, ele chegou ao nome de Tim Payne, defensor da seleção da Nova Zelândia e do Wellington Phoenix.

Tim Payne

Tim Payne por Divulgação
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Tim Payne por Divulgação
Tim Payne por Divulgação
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Tim Payne por Divulgação
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Tim Payne por Divulgação

Na época da publicação, Payne tinha cerca de 4,7 mil seguidores. Ao apresentar o resultado da busca, o influenciador convocou seus seguidores a seguirem o atleta e ajudá-lo a se tornar famoso na internet.

O efeito foi imediato. Em poucas horas, o perfil do jogador começou a crescer rapidamente. No dia seguinte, ele já havia ultrapassado 1 milhão de seguidores. Pouco depois, o número passou de 2 milhões.

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Surpreso com a repercussão, Payne publicou um vídeo agradecendo o carinho recebido. O jogador tentou se comunicar em espanhol antes de continuar a mensagem em inglês. Ele agradeceu ao influenciador responsável pela mobilização e também às pessoas de diferentes países que passaram a acompanhá-lo nas redes sociais.

Aos 32 anos, Tim Payne atua como defensor no Wellington Phoenix, clube da Nova Zelândia. Apesar da longa carreira no futebol, ele jamais havia experimentado uma exposição semelhante fora dos gramados.

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O episódio chamou atenção justamente pelo contraste entre a popularidade digital e a trajetória esportiva. Em questão de horas, o atleta passou de um perfil praticamente desconhecido para uma das contas esportivas que mais cresceram no Instagram nesta semana.

A partir de junho, Payne também terá a oportunidade de ampliar sua visibilidade dentro de campo. O defensor está entre os convocados da seleção da Nova Zelândia para a Copa do Mundo e deve disputar sua primeira edição do torneio.

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