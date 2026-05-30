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Quanto custa viver com dignidade no Brasil? Estudo revela valor necessário em cada região

Levantamento mostra quanto uma família precisa para cobrir despesas básicas e manter uma reserva para imprevistos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:10

STJ vai decidir se parte do salário poderá ser bloqueada para pagamento de dívidas comuns, ampliando debate sobre crédito e proteção da renda do trabalhador.
  Crédito: Ilustração, IA

Um estudo revelou o que quase todo mundo já sabia: um salário mínimo não é suficiente para garantir uma vida considerada digna em nenhuma região do país. Mas qual valor é necessário para viver bem no Brasil? A conclusão é de um estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) em parceria com o Anker Research Institute, que calculou quanto trabalhadores e famílias precisam ganhar para cobrir gastos essenciais em 79 macrorregiões brasileiras.

A pesquisa levou em conta despesas com alimentação saudável, moradia, transporte, saúde, educação, comunicação, lazer e uma pequena reserva financeira para situações inesperadas. O resultado mostrou que, mesmo na região com menor custo de vida analisada, o valor necessário supera o salário mínimo atual de R$ 1.621.

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Na cidade de São Paulo, uma família formada por dois adultos e duas crianças precisaria de uma renda líquida mensal de R$ 6.155 para manter esse padrão mínimo de bem-estar. Já um trabalhador em tempo integral precisaria receber R$ 4.022 líquidos por mês.

Entre as regiões avaliadas, o menor valor foi identificado no Sul de Roraima, onde o salário digno foi estimado em R$ 1.904. Ainda assim, o montante fica acima do piso nacional. No outro extremo aparece Porto Alegre, onde um trabalhador precisaria receber R$ 4.763 para alcançar o padrão definido pelos pesquisadores.

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O levantamento também destaca Fortaleza como a região que representa a mediana nacional do custo de vida. Na capital cearense, o salário digno foi calculado em R$ 2.773, valor cerca de 71% superior ao salário mínimo vigente.

Segundo os responsáveis pelo estudo, a proposta é mostrar a diferença entre o piso legal e o valor efetivamente necessário para atender às necessidades básicas da população. A metodologia utilizada considera não apenas despesas imediatas, mas também a importância de manter uma reserva financeira para enfrentar emergências, como problemas de saúde, perda de emprego ou gastos inesperados.

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Os dados também evidenciam as diferenças de custo de vida entre as regiões brasileiras. Enquanto áreas do Norte apresentam os menores valores estimados, grandes centros urbanos concentram os custos mais elevados, especialmente em itens como moradia e transporte.

Para os pesquisadores, os resultados podem servir de base para debates sobre remuneração, negociações trabalhistas e formulação de políticas públicas. Um painel interativo com os dados detalhados por região deve ser lançado nos próximos meses, permitindo comparações entre salários praticados e o valor considerado necessário para uma vida digna.

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O estudo ainda pretende contribuir para discussões sobre desigualdade regional, mercado de trabalho e condições de vida da população brasileira, ao apresentar uma estimativa mais próxima da realidade enfrentada por trabalhadores em diferentes partes do país.

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