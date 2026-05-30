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Giulia Costa revela por que abriu mão da carreira que sonha em seguir: 'Não sustenta o estilo de vida que tenho'

Filha de Flávia Alessandra contou que gostaria de trabalhar como diretora de cinema, mas admite que a profissão não oferece a mesma estabilidade financeira que internet e podcast

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 09:14

Giulia Costa
Giulia Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar de ter se formado em Cinema e já dar os primeiros passos nos bastidores de produções audiovisuais, Giulia Costa revelou que ainda não conseguiu transformar sua maior paixão em atividade principal. Em conversa com a mãe, Flávia Alessandra, no podcast Pé no Sofá, a influenciadora explicou que a escolha tem relação direta com questões financeiras.

Aos 26 anos, Giulia afirmou que vive um momento de experimentação profissional e que ainda não sabe exatamente qual caminho seguirá nos próximos anos. Atualmente, ela divide a rotina entre trabalhos na internet, atuação, podcast e projetos ligados ao audiovisual. "Estou atirando para todos os lados", brincou durante a conversa.

Giulia Costa

Giulia Costa por Reprodução/Instagram
Giulia Costa por Reprodução/Instagram
Giulia Costa por Reprodução/Instagram
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Giulia Costa por Reprodução/Instagram

Ao ser questionada sobre qual carreira realmente gostaria de seguir, a resposta veio sem hesitação. Segundo Giulia, seu maior sonho é dirigir curtas e longas-metragens, área para a qual se formou em 2022.

A influenciadora, porém, admitiu que a realidade financeira do cinema pesa na decisão. "Eu quero dirigir, é minha grande vontade. Mas trabalhar com cinema não me deixa sustentar o estilo de vida que eu tenho hoje trabalhando com podcast e internet", afirmou.

A declaração surgiu durante uma conversa sobre futuro profissional e ansiedade. Giulia contou que, apesar da vontade de atuar nos bastidores do cinema, prefere manter atividades que garantam estabilidade financeira. "Prefiro trabalhar e sustentar o estilo de vida que eu tenho", completou.

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Nos últimos anos, a filha de Flávia Alessandra começou a acumular experiências na área cinematográfica. Recentemente, ela passou a atuar como assistente de direção em alguns projetos, aproximando-se gradualmente da profissão que pretende seguir no futuro.

Mesmo sem abandonar o sonho de dirigir, Giulia deixou claro que ainda busca equilibrar realização profissional e segurança financeira, uma dúvida comum para muitos jovens que tentam transformar vocação em carreira.

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