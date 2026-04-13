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Hoje (13 de abril), a energia muda, decisões ganham força e atitudes começam a definir os próximos passos com mais clareza

Depois de um dia mais introspectivo, a segunda chega pedindo movimento, foco e coragem para colocar em prática o que ficou evidente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A segunda-feira chega trazendo uma virada de chave. Depois de um período mais reflexivo, agora é hora de agir com mais consciência e direcionamento. O dia favorece decisões práticas, organização e retomada de planos. Ainda assim, a sensibilidade segue presente, pedindo equilíbrio entre razão e emoção. O que foi entendido agora precisa ser aplicado.

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Áries: Hoje traz mais energia e disposição para agir. Você pode sentir clareza sobre decisões que estavam sendo adiadas. No amor, atitudes falam mais do que palavras. Dica cósmica: Comece, mesmo que ainda não esteja perfeito.

Touro: Hoje pede constância e foco. Você pode avançar em planos importantes, desde que evite distrações. No amor, estabilidade emocional será seu ponto forte. Dica cósmica: Pequenos passos também constroem grandes resultados.

Gêmeos: Hoje favorece comunicação e resoluções práticas. Conversas que estavam travadas podem finalmente fluir. No amor, seja direto, mas com cuidado. Dica cósmica: Clareza evita ruídos desnecessários.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje pede mais objetividade. Você pode precisar equilibrar emoção com decisões práticas. No amor, demonstre, mas sem se anular. Dica cósmica: Sentir é importante, mas agir também.

Leão: Hoje traz protagonismo e oportunidades de se posicionar. Você pode se destacar ao assumir responsabilidades. No amor, evite orgulho e priorize conexão. Dica cósmica: Liderar também é saber ceder.

Virgem: Hoje favorece organização e produtividade. Você pode resolver pendências e se sentir mais no controle. No amor, cuidado com excesso de crítica. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para ser bom.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje pede decisões mais firmes. Evitar escolher pode gerar mais desgaste do que tomar uma posição. No amor, seja honesto sobre suas necessidades. Dica cósmica: Equilíbrio também envolve limites.

Escorpião: Hoje traz intensidade nas ações. Você pode avançar muito se canalizar bem sua energia. No amor, evite atitudes impulsivas. Dica cósmica: Direcionar é mais poderoso do que reagir.

Sagitário: Hoje favorece movimento e expansão. Você pode retomar planos com mais entusiasmo. No amor, evite promessas que não pode cumprir. Dica cósmica: Liberdade com responsabilidade funciona melhor.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje pede foco e estratégia. Você pode dar passos importantes em projetos de longo prazo. No amor, demonstre mais presença. Dica cósmica: Constância é o seu maior diferencial.

Aquário: Hoje favorece ideias e soluções criativas. Você pode enxergar caminhos diferentes para antigos problemas. No amor, esteja mais disponível emocionalmente. Dica cósmica: Inovar também é se permitir sentir.

Peixes: Hoje pede aterramento. Você pode precisar transformar sensações em ações concretas. No amor, clareza evita confusão. Dica cósmica: Sonhar é lindo, mas agir é essencial.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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