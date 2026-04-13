ASTROLOGIA

Hoje (13 de abril), a energia muda, decisões ganham força e atitudes começam a definir os próximos passos com mais clareza

Depois de um dia mais introspectivo, a segunda chega pedindo movimento, foco e coragem para colocar em prática o que ficou evidente

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A segunda-feira chega trazendo uma virada de chave. Depois de um período mais reflexivo, agora é hora de agir com mais consciência e direcionamento. O dia favorece decisões práticas, organização e retomada de planos. Ainda assim, a sensibilidade segue presente, pedindo equilíbrio entre razão e emoção. O que foi entendido agora precisa ser aplicado.

Áries: Hoje traz mais energia e disposição para agir. Você pode sentir clareza sobre decisões que estavam sendo adiadas. No amor, atitudes falam mais do que palavras. Dica cósmica: Comece, mesmo que ainda não esteja perfeito.

Touro: Hoje pede constância e foco. Você pode avançar em planos importantes, desde que evite distrações. No amor, estabilidade emocional será seu ponto forte. Dica cósmica: Pequenos passos também constroem grandes resultados.

Gêmeos: Hoje favorece comunicação e resoluções práticas. Conversas que estavam travadas podem finalmente fluir. No amor, seja direto, mas com cuidado. Dica cósmica: Clareza evita ruídos desnecessários.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: Hoje pede mais objetividade. Você pode precisar equilibrar emoção com decisões práticas. No amor, demonstre, mas sem se anular. Dica cósmica: Sentir é importante, mas agir também.

Leão: Hoje traz protagonismo e oportunidades de se posicionar. Você pode se destacar ao assumir responsabilidades. No amor, evite orgulho e priorize conexão. Dica cósmica: Liderar também é saber ceder.

Virgem: Hoje favorece organização e produtividade. Você pode resolver pendências e se sentir mais no controle. No amor, cuidado com excesso de crítica. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para ser bom.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Hoje pede decisões mais firmes. Evitar escolher pode gerar mais desgaste do que tomar uma posição. No amor, seja honesto sobre suas necessidades. Dica cósmica: Equilíbrio também envolve limites.

Escorpião: Hoje traz intensidade nas ações. Você pode avançar muito se canalizar bem sua energia. No amor, evite atitudes impulsivas. Dica cósmica: Direcionar é mais poderoso do que reagir.

Sagitário: Hoje favorece movimento e expansão. Você pode retomar planos com mais entusiasmo. No amor, evite promessas que não pode cumprir. Dica cósmica: Liberdade com responsabilidade funciona melhor.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Hoje pede foco e estratégia. Você pode dar passos importantes em projetos de longo prazo. No amor, demonstre mais presença. Dica cósmica: Constância é o seu maior diferencial.

Aquário: Hoje favorece ideias e soluções criativas. Você pode enxergar caminhos diferentes para antigos problemas. No amor, esteja mais disponível emocionalmente. Dica cósmica: Inovar também é se permitir sentir.