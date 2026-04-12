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Cada signo tem um dia de sorte nesta semana e ele pode abrir novos caminhos; veja o seu entre 13 e 19 de abril

Uma energia intensa impulsiona decisões, recomeços e oportunidades inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 13 e 19 de abril chega com uma energia forte de movimento, coragem e novos começos. Com um acúmulo poderoso de influências em Áries, o momento pede atitude, confiança e disposição para sair da inércia. Não é hora de esperar as coisas acontecerem, mas de agir com intenção. Cada signo terá um dia especial em que a sorte se intensifica e pode marcar uma virada importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte de Áries na semana: sexta-feira, 17 de abril

Um novo ciclo começa com força total e coloca você no centro das próprias decisões. É o momento ideal para definir intenções e acreditar em sonhos que antes pareciam distantes. Você sente mais coragem para se arriscar e iniciar algo importante.

Dica cósmica: Faça um pedido e comece a agir como se ele já fosse realidade.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: quinta-feira, 16 de abril

Sua intuição ganha força e mostra caminhos que a lógica não consegue explicar. No trabalho, ideias e percepções podem levar a decisões importantes. Ouvir seu instinto agora pode abrir portas inesperadas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no que você sente.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: terça-feira, 14 de abril

Novas oportunidades surgem através de conversas, contatos e conexões. Você pode receber propostas ou conhecer pessoas que influenciam diretamente seus planos. É um momento de expansão e movimento.

Dica cósmica: Esteja aberto ao novo, ele pode chegar de onde você menos espera.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: quinta-feira, 16 de abril

Seus sonhos ganham forma e começam a parecer mais possíveis. Você sente clareza sobre o que quer construir, principalmente na vida profissional. Conversas importantes podem abrir caminhos.

Dica cósmica: Leve seus sonhos a sério, eles estão mais próximos do que parecem.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: sábado, 18 de abril

A semana pede atenção ao seu processo interno. Existe crescimento, mas ele vem acompanhado de reflexões importantes. Cuidar de si é essencial para aproveitar tudo o que está por vir.

Dica cósmica: Não apresse sua evolução, cada etapa tem um propósito.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: sexta-feira, 17 de abril

Um recomeço verdadeiro se apresenta, trazendo mudanças profundas. Você percebe que precisa sair do automático e assumir um novo caminho. Essa decisão pode transformar sua vida.

Dica cósmica: Aceitar mudanças é o primeiro passo para crescer.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: domingo, 19 de abril

Um momento mais calmo chega, trazendo equilíbrio e clareza emocional. Você sente vontade de desacelerar e focar no que realmente importa. Decisões mais conscientes surgem desse estado.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido com pressa, o tempo também é aliado.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: sábado, 18 de abril

Você ganha força para fazer escolhas melhores e mais alinhadas com quem é hoje. O passado deixa de pesar tanto e dá espaço para atitudes mais maduras e conscientes.

Dica cósmica: Cure o que ficou para trás para não repetir os mesmos ciclos.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: quinta-feira, 16 de abril

Sua criatividade atinge um pico e pode abrir portas importantes. Ideias ganham forma e você se sente mais inspirado para tirar planos do papel. É hora de usar esse impulso com estratégia.

Dica cósmica: Transforme inspiração em ação antes que ela passe.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: domingo, 19 de abril

A semana pede mais leveza e conexão com o que te faz bem. Você percebe que nem tudo precisa ser esforço constante. Aproveitar o momento também faz parte do caminho.

Dica cósmica: Simplificar pode ser a melhor forma de avançar.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: domingo, 19 de abril

Sua vida pessoal ganha destaque e traz oportunidades de conforto e bem-estar. É um bom momento para cuidar do seu espaço e fortalecer laços importantes.

Dica cósmica: Invista no que te faz sentir em casa, por dentro e por fora.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: terça-feira, 14 de abril

Oportunidades financeiras e profissionais começam a aparecer. Você pode receber propostas ou enxergar novos caminhos para crescer. Confiança será essencial para aproveitar.

Dica cósmica: Lembre-se do seu valor antes de aceitar qualquer oportunidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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