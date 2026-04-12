ASTROLOGIA

Cada signo tem um dia de sorte nesta semana e ele pode abrir novos caminhos; veja o seu entre 13 e 19 de abril

Uma energia intensa impulsiona decisões, recomeços e oportunidades inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 13 e 19 de abril chega com uma energia forte de movimento, coragem e novos começos. Com um acúmulo poderoso de influências em Áries, o momento pede atitude, confiança e disposição para sair da inércia. Não é hora de esperar as coisas acontecerem, mas de agir com intenção. Cada signo terá um dia especial em que a sorte se intensifica e pode marcar uma virada importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries na semana: sexta-feira, 17 de abril

Um novo ciclo começa com força total e coloca você no centro das próprias decisões. É o momento ideal para definir intenções e acreditar em sonhos que antes pareciam distantes. Você sente mais coragem para se arriscar e iniciar algo importante.

Dica cósmica: Faça um pedido e comece a agir como se ele já fosse realidade.

Touro

Dia da sorte de Touro na semana: quinta-feira, 16 de abril

Sua intuição ganha força e mostra caminhos que a lógica não consegue explicar. No trabalho, ideias e percepções podem levar a decisões importantes. Ouvir seu instinto agora pode abrir portas inesperadas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no que você sente.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos na semana: terça-feira, 14 de abril

Novas oportunidades surgem através de conversas, contatos e conexões. Você pode receber propostas ou conhecer pessoas que influenciam diretamente seus planos. É um momento de expansão e movimento.

Dica cósmica: Esteja aberto ao novo, ele pode chegar de onde você menos espera.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer

Dia da sorte de Câncer na semana: quinta-feira, 16 de abril

Seus sonhos ganham forma e começam a parecer mais possíveis. Você sente clareza sobre o que quer construir, principalmente na vida profissional. Conversas importantes podem abrir caminhos.

Dica cósmica: Leve seus sonhos a sério, eles estão mais próximos do que parecem.

Leão

Dia da sorte de Leão na semana: sábado, 18 de abril

A semana pede atenção ao seu processo interno. Existe crescimento, mas ele vem acompanhado de reflexões importantes. Cuidar de si é essencial para aproveitar tudo o que está por vir.

Dica cósmica: Não apresse sua evolução, cada etapa tem um propósito.

Virgem

Dia da sorte de Virgem na semana: sexta-feira, 17 de abril

Um recomeço verdadeiro se apresenta, trazendo mudanças profundas. Você percebe que precisa sair do automático e assumir um novo caminho. Essa decisão pode transformar sua vida.

Dica cósmica: Aceitar mudanças é o primeiro passo para crescer.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra

Dia da sorte de Libra na semana: domingo, 19 de abril

Um momento mais calmo chega, trazendo equilíbrio e clareza emocional. Você sente vontade de desacelerar e focar no que realmente importa. Decisões mais conscientes surgem desse estado.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido com pressa, o tempo também é aliado.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião na semana: sábado, 18 de abril

Você ganha força para fazer escolhas melhores e mais alinhadas com quem é hoje. O passado deixa de pesar tanto e dá espaço para atitudes mais maduras e conscientes.

Dica cósmica: Cure o que ficou para trás para não repetir os mesmos ciclos.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário na semana: quinta-feira, 16 de abril

Sua criatividade atinge um pico e pode abrir portas importantes. Ideias ganham forma e você se sente mais inspirado para tirar planos do papel. É hora de usar esse impulso com estratégia.

Dica cósmica: Transforme inspiração em ação antes que ela passe.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio na semana: domingo, 19 de abril

A semana pede mais leveza e conexão com o que te faz bem. Você percebe que nem tudo precisa ser esforço constante. Aproveitar o momento também faz parte do caminho.

Dica cósmica: Simplificar pode ser a melhor forma de avançar.

Aquário

Dia da sorte de Aquário na semana: domingo, 19 de abril

Sua vida pessoal ganha destaque e traz oportunidades de conforto e bem-estar. É um bom momento para cuidar do seu espaço e fortalecer laços importantes.

Dica cósmica: Invista no que te faz sentir em casa, por dentro e por fora.

Peixes

Dia da sorte de Peixes na semana: terça-feira, 14 de abril

Oportunidades financeiras e profissionais começam a aparecer. Você pode receber propostas ou enxergar novos caminhos para crescer. Confiança será essencial para aproveitar.