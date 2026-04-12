Cada signo tem um dia de sorte nesta semana e ele pode abrir novos caminhos; veja o seu entre 13 e 19 de abril

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:00
A semana entre 13 e 19 de abril chega com uma energia forte de movimento, coragem e novos começos. Com um acúmulo poderoso de influências em Áries, o momento pede atitude, confiança e disposição para sair da inércia. Não é hora de esperar as coisas acontecerem, mas de agir com intenção. Cada signo terá um dia especial em que a sorte se intensifica e pode marcar uma virada importante. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia da sorte de Áries na semana: sexta-feira, 17 de abril
Um novo ciclo começa com força total e coloca você no centro das próprias decisões. É o momento ideal para definir intenções e acreditar em sonhos que antes pareciam distantes. Você sente mais coragem para se arriscar e iniciar algo importante.
Dica cósmica: Faça um pedido e comece a agir como se ele já fosse realidade.
Touro
Dia da sorte de Touro na semana: quinta-feira, 16 de abril
Sua intuição ganha força e mostra caminhos que a lógica não consegue explicar. No trabalho, ideias e percepções podem levar a decisões importantes. Ouvir seu instinto agora pode abrir portas inesperadas.
Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, confie no que você sente.
Gêmeos
Dia da sorte de Gêmeos na semana: terça-feira, 14 de abril
Novas oportunidades surgem através de conversas, contatos e conexões. Você pode receber propostas ou conhecer pessoas que influenciam diretamente seus planos. É um momento de expansão e movimento.
Dica cósmica: Esteja aberto ao novo, ele pode chegar de onde você menos espera.
Perfume ideal para cada signo
Câncer
Dia da sorte de Câncer na semana: quinta-feira, 16 de abril
Seus sonhos ganham forma e começam a parecer mais possíveis. Você sente clareza sobre o que quer construir, principalmente na vida profissional. Conversas importantes podem abrir caminhos.
Dica cósmica: Leve seus sonhos a sério, eles estão mais próximos do que parecem.
Leão
Dia da sorte de Leão na semana: sábado, 18 de abril
A semana pede atenção ao seu processo interno. Existe crescimento, mas ele vem acompanhado de reflexões importantes. Cuidar de si é essencial para aproveitar tudo o que está por vir.
Dica cósmica: Não apresse sua evolução, cada etapa tem um propósito.
Virgem
Dia da sorte de Virgem na semana: sexta-feira, 17 de abril
Um recomeço verdadeiro se apresenta, trazendo mudanças profundas. Você percebe que precisa sair do automático e assumir um novo caminho. Essa decisão pode transformar sua vida.
Dica cósmica: Aceitar mudanças é o primeiro passo para crescer.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra
Dia da sorte de Libra na semana: domingo, 19 de abril
Um momento mais calmo chega, trazendo equilíbrio e clareza emocional. Você sente vontade de desacelerar e focar no que realmente importa. Decisões mais conscientes surgem desse estado.
Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido com pressa, o tempo também é aliado.
Escorpião
Dia da sorte de Escorpião na semana: sábado, 18 de abril
Você ganha força para fazer escolhas melhores e mais alinhadas com quem é hoje. O passado deixa de pesar tanto e dá espaço para atitudes mais maduras e conscientes.
Dica cósmica: Cure o que ficou para trás para não repetir os mesmos ciclos.
Sagitário
Dia da sorte de Sagitário na semana: quinta-feira, 16 de abril
Sua criatividade atinge um pico e pode abrir portas importantes. Ideias ganham forma e você se sente mais inspirado para tirar planos do papel. É hora de usar esse impulso com estratégia.
Dica cósmica: Transforme inspiração em ação antes que ela passe.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio
Dia da sorte de Capricórnio na semana: domingo, 19 de abril
A semana pede mais leveza e conexão com o que te faz bem. Você percebe que nem tudo precisa ser esforço constante. Aproveitar o momento também faz parte do caminho.
Dica cósmica: Simplificar pode ser a melhor forma de avançar.
Aquário
Dia da sorte de Aquário na semana: domingo, 19 de abril
Sua vida pessoal ganha destaque e traz oportunidades de conforto e bem-estar. É um bom momento para cuidar do seu espaço e fortalecer laços importantes.
Dica cósmica: Invista no que te faz sentir em casa, por dentro e por fora.
Peixes
Dia da sorte de Peixes na semana: terça-feira, 14 de abril
Oportunidades financeiras e profissionais começam a aparecer. Você pode receber propostas ou enxergar novos caminhos para crescer. Confiança será essencial para aproveitar.
Dica cósmica: Lembre-se do seu valor antes de aceitar qualquer oportunidade.