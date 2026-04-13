ASTROLOGIA

Alívio chega agora e 2 signos entram em fase rara de estabilidade no amor e no dinheiro até o dia 19

Período favorece relações, acordos e segurança, mas exige atenção antes de mudanças inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Entre agora e o dia 19, dois signos entram em uma fase muito mais leve, com sensação de estabilidade e fluidez principalmente no amor e nas finanças. Depois de um período de altos e baixos, tudo começa a se encaixar com mais facilidade. Relações melhoram, oportunidades aparecem e decisões importantes tendem a avançar sem tanta resistência. Ainda assim, é importante aproveitar o momento com consciência, já que mudanças inesperadas podem surgir perto do fim desse ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um dos períodos mais favoráveis para se sentir bem consigo mesmo e também para conquistar o que deseja. Seu poder de atração está em alta, facilitando conexões, acordos e até oportunidades profissionais. Conversas importantes tendem a fluir melhor, e você pode perceber que as pessoas estão mais abertas às suas ideias. Só vale tomar cuidado com decisões impulsivas mais para o fim desse período.

Dica cósmica: Use seu charme com estratégia e pense antes de agir no impulso

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Escorpião: Depois de um tempo mais instável, você começa a sentir mais equilíbrio nas relações e na vida financeira. O clima melhora com pessoas próximas, e situações que estavam indefinidas podem finalmente ganhar forma. No amor, há mais leveza e conexão. Já no dinheiro, surgem chances de organizar melhor sua vida ou avançar em algo importante.

Dica cósmica: Aproveite a fase boa, mas mantenha os pés no chão nas decisões