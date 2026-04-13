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Alívio chega agora e 2 signos entram em fase rara de estabilidade no amor e no dinheiro até o dia 19

Período favorece relações, acordos e segurança, mas exige atenção antes de mudanças inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Entre agora e o dia 19, dois signos entram em uma fase muito mais leve, com sensação de estabilidade e fluidez principalmente no amor e nas finanças. Depois de um período de altos e baixos, tudo começa a se encaixar com mais facilidade. Relações melhoram, oportunidades aparecem e decisões importantes tendem a avançar sem tanta resistência. Ainda assim, é importante aproveitar o momento com consciência, já que mudanças inesperadas podem surgir perto do fim desse ciclo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você entra em um dos períodos mais favoráveis para se sentir bem consigo mesmo e também para conquistar o que deseja. Seu poder de atração está em alta, facilitando conexões, acordos e até oportunidades profissionais. Conversas importantes tendem a fluir melhor, e você pode perceber que as pessoas estão mais abertas às suas ideias. Só vale tomar cuidado com decisões impulsivas mais para o fim desse período.

Dica cósmica: Use seu charme com estratégia e pense antes de agir no impulso

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
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Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Escorpião: Depois de um tempo mais instável, você começa a sentir mais equilíbrio nas relações e na vida financeira. O clima melhora com pessoas próximas, e situações que estavam indefinidas podem finalmente ganhar forma. No amor, há mais leveza e conexão. Já no dinheiro, surgem chances de organizar melhor sua vida ou avançar em algo importante.

Dica cósmica: Aproveite a fase boa, mas mantenha os pés no chão nas decisões

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

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Signo Touro Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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