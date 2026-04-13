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Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia

O dia chega com uma energia produtiva e estratégica, favorecendo resoluções importantes e avanços consistentes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 13 de abril, pede mais atenção aos detalhes e foco nas prioridades. Situações que estavam pendentes tendem a se resolver com mais clareza, enquanto novas oportunidades podem surgir para quem estiver atento. Também é um bom momento para ajustar planos e agir com mais responsabilidade, evitando distrações. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece produtividade e boas decisões. Ajustes de planos podem trazer resultados positivos. No amor, momentos leves fortalecem a relação.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Touro: Tudo tende a fluir melhor hoje, especialmente no trabalho e nas finanças. Aproveite as oportunidades. No amor, clima harmonioso.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: O momento é excelente para tomar decisões importantes e avançar em projetos. Novas conexões favorecem o dia. No amor, novidades.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 5.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Ideias novas podem abrir caminhos interessantes. Apesar da correria, o dia traz boas conquistas. No amor, leveza.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

Leão: O dia pede mais cautela, principalmente com dinheiro e decisões impulsivas. Pense antes de agir. No amor, diálogo ajuda.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 8.

Virgem: Um dia produtivo e com boas notícias, especialmente no trabalho. Esforços começam a dar retorno. No amor, conexão estável.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia pode trazer cansaço e alguns desafios, mas tudo se resolve com equilíbrio. Evite sobrecarga. No amor, paciência.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 5.

Escorpião: Conquistas importantes podem acontecer com dedicação. O momento favorece crescimento. No amor, intensidade positiva.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 8.

Sagitário: Confiança e determinação ajudam a alcançar bons resultados. Evite se distrair com assuntos alheios. No amor, parceria.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 4.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: O dia pede discrição e foco nas próprias metas. Nem tudo precisa ser compartilhado. No amor, estabilidade.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 2.

Aquário: Boas oportunidades surgem e podem trazer crescimento financeiro. Criatividade será seu diferencial. No amor, sintonia.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 1.

Peixes: O dia favorece organização e planejamento. Novas ideias podem abrir caminhos importantes. No amor, conexão profunda.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 9.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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