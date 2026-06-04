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Em Salvador, Marcelo Sangalo sobe ao palco de formatura, toca percussão e mostra swing baiano

Filho de Ivete Sangalo curtiu festa de formatura na capital baiana nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:04

Marcelo Sangalo toca percussão em show de Núzio Medeiros
Marcelo Sangalo toca percussão em show de Núzio Medeiros Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Sangalo há muito tempo mostra que herdou da mãe, Ivete Sangalo, o talento e a paixão pela música. O adolescente esteve presente em uma festa de formatura em Salvador, na noite de quarta-feira (3), e resolveu colocar o talento para jogo ao tocar percussão no palco ao lado do cantor Núzio Medeiros.

Em um primeiro momento, nos registros do evento, Marcelo aparece curtindo o show de Medeiros junto aos convidados. No entanto, a presença do filho mais velho de Ivete e Daniel Cady não passou despercebida pelo cantor, que interagiu com o garoto. Logo em seguida, o jovem já apareceu tocando o instrumento ao lado da banda do artista potiguar.

Marcelo Sangalo Cady

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Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
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Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução/Instagram

O momento foi gravado e compartilhado por Medeiros nas redes sociais. O cantor aproveitou para marcar Ivete na publicação e brincar: “Olha quem tá aqui, @ivetesangalo. Pega esse swing. Bahia, né?”.

Núzio Medeiros é um artista potiguar com foco musical no forró. Nas redes sociais, ele divulgou sua agenda em Salvador, que inclui uma apresentação no Tatu Bola nesta quinta-feira (4).

Já Marcelo, atualmente com 16 anos, vem participando cada vez mais de apresentações ao lado da mãe, especialmente subindo no trio de “Mainha” durante o Carnaval para integrar a banda oficial.

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Tags:

Música Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Formatura Daniel Cady

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