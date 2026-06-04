Em Salvador, Marcelo Sangalo sobe ao palco de formatura, toca percussão e mostra swing baiano

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:04
Marcelo Sangalo há muito tempo mostra que herdou da mãe, Ivete Sangalo, o talento e a paixão pela música. O adolescente esteve presente em uma festa de formatura em Salvador, na noite de quarta-feira (3), e resolveu colocar o talento para jogo ao tocar percussão no palco ao lado do cantor Núzio Medeiros.
Em um primeiro momento, nos registros do evento, Marcelo aparece curtindo o show de Medeiros junto aos convidados. No entanto, a presença do filho mais velho de Ivete e Daniel Cady não passou despercebida pelo cantor, que interagiu com o garoto. Logo em seguida, o jovem já apareceu tocando o instrumento ao lado da banda do artista potiguar.
Marcelo Sangalo Cady
O momento foi gravado e compartilhado por Medeiros nas redes sociais. O cantor aproveitou para marcar Ivete na publicação e brincar: “Olha quem tá aqui, @ivetesangalo. Pega esse swing. Bahia, né?”.
Núzio Medeiros é um artista potiguar com foco musical no forró. Nas redes sociais, ele divulgou sua agenda em Salvador, que inclui uma apresentação no Tatu Bola nesta quinta-feira (4).
Já Marcelo, atualmente com 16 anos, vem participando cada vez mais de apresentações ao lado da mãe, especialmente subindo no trio de “Mainha” durante o Carnaval para integrar a banda oficial.