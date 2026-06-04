TALENTO

Em Salvador, Marcelo Sangalo sobe ao palco de formatura, toca percussão e mostra swing baiano

Filho de Ivete Sangalo curtiu festa de formatura na capital baiana nesta quarta-feira (3)

Kamila Macedo

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:04

Marcelo Sangalo toca percussão em show de Núzio Medeiros Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Sangalo há muito tempo mostra que herdou da mãe, Ivete Sangalo, o talento e a paixão pela música. O adolescente esteve presente em uma festa de formatura em Salvador, na noite de quarta-feira (3), e resolveu colocar o talento para jogo ao tocar percussão no palco ao lado do cantor Núzio Medeiros.

Em um primeiro momento, nos registros do evento, Marcelo aparece curtindo o show de Medeiros junto aos convidados. No entanto, a presença do filho mais velho de Ivete e Daniel Cady não passou despercebida pelo cantor, que interagiu com o garoto. Logo em seguida, o jovem já apareceu tocando o instrumento ao lado da banda do artista potiguar.

Marcelo Sangalo Cady 1 de 20

O momento foi gravado e compartilhado por Medeiros nas redes sociais. O cantor aproveitou para marcar Ivete na publicação e brincar: “Olha quem tá aqui, @ivetesangalo. Pega esse swing. Bahia, né?”.

Núzio Medeiros é um artista potiguar com foco musical no forró. Nas redes sociais, ele divulgou sua agenda em Salvador, que inclui uma apresentação no Tatu Bola nesta quinta-feira (4).