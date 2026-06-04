Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo antecipa surpresa para o Rock in Rio e brinca: 'Vou nua'

Cantora revelou que já está preparando novidades para o festival e arrancou risadas dos fãs com declaração bem-humorada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:29

Ivete Sangalo após operar o rosto
Ivete Sangalo após operar o rosto Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo já começou a aquecer os motores para mais uma participação no Rock in Rio. Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, a artista falou sobre os preparativos para o show marcado para 13 de setembro e fez uma promessa inusitada.

Questionada por um fã sobre o que está planejando para a apresentação, Ivete destacou a importância do festival em sua trajetória e garantiu que o público pode esperar momentos especiais.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando

Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais
1 de 21
Masão de Ivete Sangalo fica localiza próxima a parques por Reprodução | Redes Sociais

"Vocês sabem que eu não sou de sair de casa e fazer qualquer negócio. Eu já estou pensando em coisas para o Rock in Rio, que é uma festa muito especial", afirmou.

Na sequência, a cantora arrancou risadas dos seguidores ao brincar sobre a expectativa para o evento. "Cada apresentação tem momentos muito especiais, porque esse festival tem uma importância enorme na minha vida. Mas este ano, meu amor, se prepara, porque eu venho nua. Beijo", disse, em tom de brincadeira.

Leia mais

Imagem - MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

MC Guimê se desespera após esposa e filha de 5 meses sofreram acidente e deixa clipe às pressas

Imagem - Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Ex de Jojo recebe presente 'suspeito' e aumenta rumores de romance com mãe doe Vini Jr

Imagem - Bruna Biancardi desabafa sobre ataques racistas às filhas e explica por que proibiu família de reagir

Bruna Biancardi desabafa sobre ataques racistas às filhas e explica por que proibiu família de reagir

Ivete se apresenta no mesmo dia que Halsey, Lola Young e a banda Twenty One Pilots.

Veterana do festival, Ivete acumula cerca de 17 apresentações ao longo da história do Rock in Rio. Foram cinco shows no Rio de Janeiro, nove em Lisboa, dois em Madri e um em Las Vegas, consolidando seu nome entre os artistas que mais vezes passaram pelos palcos do evento.

A edição de 2026 marcará mais um capítulo da longa relação entre a cantora baiana e o festival, onde costuma reunir grandes públicos e apresentações cheias de surpresas.

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira