CALMA, MAINHA!

Ivete Sangalo antecipa surpresa para o Rock in Rio e brinca: 'Vou nua'

Cantora revelou que já está preparando novidades para o festival e arrancou risadas dos fãs com declaração bem-humorada

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:29

Ivete Sangalo após operar o rosto Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo já começou a aquecer os motores para mais uma participação no Rock in Rio. Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, a artista falou sobre os preparativos para o show marcado para 13 de setembro e fez uma promessa inusitada.

Questionada por um fã sobre o que está planejando para a apresentação, Ivete destacou a importância do festival em sua trajetória e garantiu que o público pode esperar momentos especiais.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando 1 de 21

"Vocês sabem que eu não sou de sair de casa e fazer qualquer negócio. Eu já estou pensando em coisas para o Rock in Rio, que é uma festa muito especial", afirmou.

Na sequência, a cantora arrancou risadas dos seguidores ao brincar sobre a expectativa para o evento. "Cada apresentação tem momentos muito especiais, porque esse festival tem uma importância enorme na minha vida. Mas este ano, meu amor, se prepara, porque eu venho nua. Beijo", disse, em tom de brincadeira.

Ivete se apresenta no mesmo dia que Halsey, Lola Young e a banda Twenty One Pilots.

Veterana do festival, Ivete acumula cerca de 17 apresentações ao longo da história do Rock in Rio. Foram cinco shows no Rio de Janeiro, nove em Lisboa, dois em Madri e um em Las Vegas, consolidando seu nome entre os artistas que mais vezes passaram pelos palcos do evento.