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Hoje (15 de abril), decisões importantes exigem calma, estratégia e maturidade emocional para garantir avanços reais sem arrependimentos

Movimentos mais conscientes marcam o dia, com foco em estabilidade, comunicação cuidadosa e escolhas que tragam segurança no longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 15 de abril, o dia pede calma, estratégia e maturidade emocional, com decisões importantes ganhando mais força quando você desacelera, observa melhor e age com consciência. O dia favorece avanços consistentes, especialmente para quem souber equilibrar razão e emoção sem cair na impulsividade. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje, você sente vontade de agir rápido, mas o cenário pede mais cautela e análise antes de qualquer decisão importante. No trabalho, oportunidades surgem, mas exigem atenção aos detalhes e postura estratégica para não perder algo relevante por impulso. Na vida amorosa, o clima pede mais escuta do que reação, evitando conflitos desnecessários. Cuide também da sua energia, respeitando limites para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido no impulso, o timing certo faz diferença.

Touro: Hoje, o foco recai sobre conexões e relações que podem abrir caminhos importantes no seu crescimento. No trabalho, alianças e conversas bem conduzidas fazem toda a diferença. No amor, atitudes simples e sinceras fortalecem vínculos e evitam desgastes. Evite teimosia em situações que pedem adaptação. Dica cósmica: Flexibilidade pode ser sua maior força hoje.

Gêmeos: Hoje, organização e foco serão essenciais para lidar com demandas que exigem responsabilidade e clareza. No trabalho, finalize pendências antes de iniciar algo novo. No campo afetivo, evite ruídos na comunicação sendo direto, mas gentil. Cuidado com o excesso de pensamentos, que pode gerar ansiedade. Dica cósmica: Menos dispersão, mais direcionamento.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje, sua sensibilidade se torna um diferencial importante para lidar com situações delicadas. No trabalho, você pode ganhar destaque ao agir com empatia e inteligência emocional. No amor, o momento favorece conversas mais profundas e reconexões. Evite absorver problemas que não são seus. Dica cósmica: Proteja sua energia emocional.

Leão: Hoje, você pode sentir necessidade de reconhecimento, mas o momento pede construção silenciosa e consistência. No trabalho, evite buscar validação externa e foque no que precisa ser feito. No amor, mais compreensão e menos orgulho ajudam a manter a harmonia. Cuidado com o desgaste emocional. Dica cósmica: Nem todo resultado precisa ser imediato.

Virgem: Hoje, atenção aos detalhes será seu maior trunfo, mas evite exagerar na autocrítica. No trabalho, revise tudo com calma, pois pequenos ajustes podem fazer grande diferença. No amor, tente ser mais leve e menos exigente. Cuide da mente para não entrar em ciclos de preocupação. Dica cósmica: Perfeição não é mais importante que paz.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Hoje, o equilíbrio entre razão e emoção será essencial para tomar decisões mais acertadas. No trabalho, negociações pedem clareza e firmeza. No amor, o momento favorece reconciliações e ajustes importantes. Evite procrastinar decisões necessárias. Dica cósmica: Decidir também é um ato de autocuidado.

Escorpião: Hoje, você pode sentir tudo com mais intensidade, o que exige cuidado para não reagir de forma impulsiva. No trabalho, use sua percepção estratégica para agir no momento certo. No amor, a profundidade emocional pode fortalecer ou desgastar, dependendo da forma como você conduz. Dica cósmica: Controle é diferente de consciência.

Sagitário: Hoje, o dia pede mais responsabilidade e menos impulsividade. No trabalho, mantenha o foco para não perder boas oportunidades por distração. No amor, a sinceridade precisa vir acompanhada de sensibilidade. Evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: Liberdade também exige compromisso.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje, sua disciplina pode trazer avanços concretos, principalmente em questões profissionais. No trabalho, siga seu planejamento e evite interferências externas. No amor, o momento pede mais abertura emocional. Cuide para não se fechar demais. Dica cósmica: Vulnerabilidade também fortalece.

Aquário: Hoje, ideias novas surgem, mas precisam de estrutura para se tornarem reais. No trabalho, organize melhor seus planos antes de colocá-los em prática. No amor, conversas honestas ajudam a alinhar expectativas. Evite se afastar emocionalmente. Dica cósmica: Inovar também exige responsabilidade.

Peixes: Hoje, sua intuição estará forte, ajudando a perceber o que não está tão evidente. No trabalho, confie mais em si, mas não deixe de validar informações importantes. No amor, o momento favorece conexões mais sinceras e profundas. Evite se perder em expectativas irreais. Dica cósmica: Intuição precisa caminhar com realidade.

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