Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trem da Alegria avalia turnê pelo Brasil após sucesso com música em filme do He-Man

Patrícia Marx, Luciano e Juninho Bill revelam bastidores de show na Paulista e abrem o jogo sobre o futuro da banda

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:22

He-Man
He-Man Crédito: Divulgação

Com a estreia do aguardado filme Mestres do Universo nos cinemas nesta quinta-feira (4), o icônico grupo infantil Trem da Alegria voltou a ser o centro das atenções, após o clássico hit "He-Man", gravado pela banda há quatro décadas, ir parar direto no trailer oficial do longa-metragem de Hollywood.

Trem da Alegria avalia turnê após sucesso de He-Man

Integrantes do Trem da Alegria avaliam sucesso de clássico em meio a estreia do filme de He-Man por Divulgação
Ex-integrantes do Trem da Alegria em evento de divulgação do filme 'Mestres do Universo', na Avenida Paulista por Divulgação
He-Man por Divulgação
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
1 de 10
Integrantes do Trem da Alegria avaliam sucesso de clássico em meio a estreia do filme de He-Man por Divulgação

A comoção foi tanta que os próprios astros do filme, os internacionais Nicholas Galitzine e Camila Mendes (que tem raízes brasileiras), desembarcaram no Brasil. A distribuidora reuniu a formação original do Trem da Alegria, Patrícia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill, em cima de um trio elétrico na Avenida Paulista para um show surpresa. Ver uma multidão cantando o clássico "Lá, lá, lá, He-Man" deixou a equipe de Hollywood boquiaberta. Afinal, o Brasil é o único país do mundo com uma música exclusiva para o herói.

"Foi genial ouvir nossa música no trailer, a versão original da época, sem remix. Estar com o pessoal de Hollywood foi incrível. Cantamos 'He-Man' ao lado do próprio He-Man!", vibrou Luciano.

Leia mais

Imagem - Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Imagem - Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Diante do reencontro, os fãs começaram a clamar por uma turnê de reencontro pelo Brasil. E se você quer saber se isso vai acontecer, a resposta é animadora. Patrícia Marx abriu o jogo e revelou que o trio já está conversando com grandes empresários do setor.

"Estamos analisando as propostas, e são coisas grandes", adiantou a cantora ao Extra. Juninho Bill entregou que a química continua a mesma da infância, quando jogavam bola nos corredores dos hotéis: "A gente se olha no palco e parece que está revivendo tudo. Foi como pegar uma bicicleta e sair pedalando".

Enquanto isso, os cinemas já registram filas e salas esgotadas pelo país para ver Nicholas Galitzine na pele do herói de Grayskull. Para viver o personagem, o ator britânico precisou passar por um processo de transformação física, enfrentando treinos intensos e uma dieta severa para ganhar os músculos do herói. "O desafio foi muito mais mental do que as pessoas imaginam. O nível de comprometimento foi enorme", contou o novo He-Man.

Leia mais

Imagem - Nando Reis faz revelação emocionante sobre Cássia Eller: 'Poucos meses depois, ela se foi

Nando Reis faz revelação emocionante sobre Cássia Eller: 'Poucos meses depois, ela se foi

Imagem - Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário após noivado relâmpago; veja fotos

Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário após noivado relâmpago; veja fotos

Imagem - Quem é o cantor que pode desbancar Michael Jackson na venda de catálogo mais caro do mundo

Quem é o cantor que pode desbancar Michael Jackson na venda de catálogo mais caro do mundo

Tags:

Música Filme He-man Trem da Alegria

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira