NOSTALGIA

Trem da Alegria avalia turnê pelo Brasil após sucesso com música em filme do He-Man

Patrícia Marx, Luciano e Juninho Bill revelam bastidores de show na Paulista e abrem o jogo sobre o futuro da banda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:22

He-Man Crédito: Divulgação

Com a estreia do aguardado filme Mestres do Universo nos cinemas nesta quinta-feira (4), o icônico grupo infantil Trem da Alegria voltou a ser o centro das atenções, após o clássico hit "He-Man", gravado pela banda há quatro décadas, ir parar direto no trailer oficial do longa-metragem de Hollywood.

Trem da Alegria avalia turnê após sucesso de He-Man 1 de 10

A comoção foi tanta que os próprios astros do filme, os internacionais Nicholas Galitzine e Camila Mendes (que tem raízes brasileiras), desembarcaram no Brasil. A distribuidora reuniu a formação original do Trem da Alegria, Patrícia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill, em cima de um trio elétrico na Avenida Paulista para um show surpresa. Ver uma multidão cantando o clássico "Lá, lá, lá, He-Man" deixou a equipe de Hollywood boquiaberta. Afinal, o Brasil é o único país do mundo com uma música exclusiva para o herói.

"Foi genial ouvir nossa música no trailer, a versão original da época, sem remix. Estar com o pessoal de Hollywood foi incrível. Cantamos 'He-Man' ao lado do próprio He-Man!", vibrou Luciano.

Diante do reencontro, os fãs começaram a clamar por uma turnê de reencontro pelo Brasil. E se você quer saber se isso vai acontecer, a resposta é animadora. Patrícia Marx abriu o jogo e revelou que o trio já está conversando com grandes empresários do setor.

"Estamos analisando as propostas, e são coisas grandes", adiantou a cantora ao Extra. Juninho Bill entregou que a química continua a mesma da infância, quando jogavam bola nos corredores dos hotéis: "A gente se olha no palco e parece que está revivendo tudo. Foi como pegar uma bicicleta e sair pedalando".