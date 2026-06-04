Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nando Reis faz revelação emocionante sobre Cássia Eller: 'Poucos meses depois, ela se foi

Cantor de 63 anos relembra o privilégio de ter se declarado para a amiga antes da morte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:31

Cássia Eller e Nando Reis — Foto: Reprodução | Acústico MTV
Cássia Eller e Nando Reis Crédito: Reprodução|Acústico MTV 

O cantor Nando Reis, de 63 anos, usou suas redes sociais na última quarta-feira (3) para abrir o coração e compartilhar uma reflexão emocionante sobre a urgência do afeto, usando como exemplo a sua relação com Cássia Eller, que faleceu em 2001, aos 39 anos.

Nando revelou o alívio e a importância de ter colocado todo o seu amor pela cantora no papel antes que o tempo 'acabasse'. A música "All Star" foi composta no ano 2000. "Eu tenho uma fala nos shows que acho magnífica. É o fato de eu ter escrito essa canção e mostrado para a Cássia. Porque poucos meses depois, ela se foi. Eu não teria a oportunidade de dizer o que eu disse se não tivesse feito a música", desabafou o músico.

Cássia Eller e Nando Reis

Cássia Eller e Nando Reis por Reprodução
Filho de Cássia Eller se une pela primeira vez com Nando Reis em show por Reprodução
Cássia Eller e Nando Reis por Reprodução
Cássia Eller e Nando Reis por Reprodução
Nando Reis e Cássia Eller têm uma das parcerias mais celebradas da música brasileira por Reprodução
1 de 5
Cássia Eller e Nando Reis por Reprodução

Nando aproveitou o espaço para dar um conselho valioso para os seus seguidores. Para ele, esperar o momento perfeito para demonstrar amor é um erro que pode custar caro.

"Bicho, não dá para esperar. Especialmente nessa questão dos afetos, do amor, da expressão, é preciso ser dita. E dizer isso não exige escrever uma canção. Pode ser com as formas mais elementares... gestos", alertou o artista, incentivando o público a valorizar o agora.

Há pouco tempo, em uma entrevista à Folha, Nando relembrou com carinho a intensidade dessa parceria que marcou a música brasileira. "A gente teve, sim, um grande amor, e os nossos filhos são os nossos discos. Quando a gente estava junto, era muito alegre, se bastava. Ela era linda, inteligente pra cralho e cantava de um jeito que você ficava apaixonado"*, recordou.

Leia mais

Imagem - Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário após noivado relâmpago; veja fotos

Ex-F1 Ralf Schumacher se casa com empresário após noivado relâmpago; veja fotos

Imagem - 'Tô fora': Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro

'Tô fora': Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro

Imagem - Quem é o cantor que pode desbancar Michael Jackson na venda de catálogo mais caro do mundo

Quem é o cantor que pode desbancar Michael Jackson na venda de catálogo mais caro do mundo

Tags:

Música Amizade Cássia Eller Nando Reis

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira