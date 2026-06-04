SAUDADE

Nando Reis faz revelação emocionante sobre Cássia Eller: 'Poucos meses depois, ela se foi

Cantor de 63 anos relembra o privilégio de ter se declarado para a amiga antes da morte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:31

Cássia Eller e Nando Reis Crédito: Reprodução|Acústico MTV

O cantor Nando Reis, de 63 anos, usou suas redes sociais na última quarta-feira (3) para abrir o coração e compartilhar uma reflexão emocionante sobre a urgência do afeto, usando como exemplo a sua relação com Cássia Eller, que faleceu em 2001, aos 39 anos.

Nando revelou o alívio e a importância de ter colocado todo o seu amor pela cantora no papel antes que o tempo 'acabasse'. A música "All Star" foi composta no ano 2000. "Eu tenho uma fala nos shows que acho magnífica. É o fato de eu ter escrito essa canção e mostrado para a Cássia. Porque poucos meses depois, ela se foi. Eu não teria a oportunidade de dizer o que eu disse se não tivesse feito a música", desabafou o músico.

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Nando aproveitou o espaço para dar um conselho valioso para os seus seguidores. Para ele, esperar o momento perfeito para demonstrar amor é um erro que pode custar caro.

"Bicho, não dá para esperar. Especialmente nessa questão dos afetos, do amor, da expressão, é preciso ser dita. E dizer isso não exige escrever uma canção. Pode ser com as formas mais elementares... gestos", alertou o artista, incentivando o público a valorizar o agora.