Nando Reis faz revelação emocionante sobre Cássia Eller: 'Poucos meses depois, ela se foi

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de junho de 2026 às 12:31
O cantor Nando Reis, de 63 anos, usou suas redes sociais na última quarta-feira (3) para abrir o coração e compartilhar uma reflexão emocionante sobre a urgência do afeto, usando como exemplo a sua relação com Cássia Eller, que faleceu em 2001, aos 39 anos.
Nando revelou o alívio e a importância de ter colocado todo o seu amor pela cantora no papel antes que o tempo 'acabasse'. A música "All Star" foi composta no ano 2000. "Eu tenho uma fala nos shows que acho magnífica. É o fato de eu ter escrito essa canção e mostrado para a Cássia. Porque poucos meses depois, ela se foi. Eu não teria a oportunidade de dizer o que eu disse se não tivesse feito a música", desabafou o músico.
Cássia Eller e Nando Reis
Nando aproveitou o espaço para dar um conselho valioso para os seus seguidores. Para ele, esperar o momento perfeito para demonstrar amor é um erro que pode custar caro.
"Bicho, não dá para esperar. Especialmente nessa questão dos afetos, do amor, da expressão, é preciso ser dita. E dizer isso não exige escrever uma canção. Pode ser com as formas mais elementares... gestos", alertou o artista, incentivando o público a valorizar o agora.
Há pouco tempo, em uma entrevista à Folha, Nando relembrou com carinho a intensidade dessa parceria que marcou a música brasileira. "A gente teve, sim, um grande amor, e os nossos filhos são os nossos discos. Quando a gente estava junto, era muito alegre, se bastava. Ela era linda, inteligente pra cralho e cantava de um jeito que você ficava apaixonado"*, recordou.