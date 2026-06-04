Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o cantor que pode desbancar Michael Jackson na venda de catálogo mais caro do mundo

Com mais de 200 milhões de álbuns vendidos, Garth Brooks avalia proposta de R$ 10 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 10:30

Michael Jackson - O Filme
Michael Jackson - O Filme Crédito: Divulgação

O cantor country Garth Brooks, de 64 anos, está prestes a protagonizar a maior transação da indústria fonográfica. Segundo informações divulgadas pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, a discografia completa do artista está sendo avaliada em impressionantes US$ 2 bilhões, o que equivale a mais de R$ 10 bilhões na cotação atual.

Confira os 10 catálogos musicais mais caros da história

1. Michael Jackson – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,1 bilhões) por Divulgação
2. Bruce Springsteen – US$ 500 a 550 milhões (R$ 2,54 bilhões a 2,7 bilhões) por Reprodução
3. Bob Dylan – US$ 450 milhões a 500 milhões (R$ 2,28 bilhões a 2,54 bilhões) por Divulgação
4. Phil Collins – US$ 300 milhões (R$ 1,52 bilhão) por Gina Wetzler/Getty Images
5. Sting – US$ 300 milhões (R$ 1,52 bilhão) por Andrew Toth/Getty Images
6. David Bowie – US$ 250 milhões (R$ 1,27 bilhão) por Divulgação
7. Katy Perry – US$ 225 milhões (R$ 1,14 bilhão) por Shutterstock
8. Dr. Dre – US$ 200 milhões a 250 milhões (R$ 1 bilhão a 1,27 bilhão) por Alberto E. Rodriguez/Getty Images
9. Justin Bieber – US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) por Reprodução
10. Britney Spears – US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) por Reprodução
Caso a venda de Garth Brooks se concretize pelo valor estimado de US$ 2 bilhões / R$ 10 bilhões, ele assumirá o 1º lugar deste ranking por Jason Kempin, Getty Images
1 de 11
1. Michael Jackson – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,1 bilhões) por Divulgação

Caso seja vendido por essa quantia, Brooks vai ultrapassar o recorde do eterno Rei do Pop, que lidera o topo dos catálogos solo mais caros do mundo após ter parte de sua obra vendida por US$ 1,2 bilhão em 2024. A bolada bilionária oferecida ao astro country inclui não apenas os direitos de suas gravações originais, mas também os direitos autorais de suas composições ao longo de mais de três décadas de carreira.

No mercado norte-americano Garth Brooks acumula mais de 200 milhões de álbuns vendidos apenas nos Estados Unidos e já emplacou vinte canções no topo das paradas da Billboard. Dono de três prêmios Grammy, ele é a voz por trás de hits como 'Friends in Low Places' e 'Standing Outside the Fire', música que, inclusive, estourou nas rádios brasileiras nos anos 90.

Leia mais

Imagem - Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Com forró gratuito, Baile do Chamego faz show de lançamento de novo álbum em Salvador

Imagem - Com techno e house, Festa MANIFESTO celebra 7 anos com edição futurista em Salvador

Com techno e house, Festa MANIFESTO celebra 7 anos com edição futurista em Salvador

Imagem - 'A Nobreza do Amor': Jendal é acusado de assassinato e ordena prisão de aliado; veja o resumo (1 a 6 de junho)

'A Nobreza do Amor': Jendal é acusado de assassinato e ordena prisão de aliado; veja o resumo (1 a 6 de junho)

Embora o nome do comprador misterioso ainda seja mantido sob sigilo, o movimento reflete uma tendência agressiva no mercado fonográfico. Gigantes do setor financeiro e do entretenimento, como a Sony e o fundo Hipgnosis, vêm disputando acervos de astros da música para faturar alto com os royalties em plataformas de streaming e trilhas sonoras.

A título de comparação, a Sony comprou o catálogo de Bruce Springsteen por US$ 500 milhões em 2021 e a obra da banda Queen por US$ 1,3 bilhão em 2024. Já os astros do pop Justin Bieber e Britney Spears negociaram suas músicas na casa dos US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) cada. Diante disso, o salto de Garth Brooks para os R$ 10 bilhões isola o cantor em um patamar financeiro nunca antes visto.

Leia mais

Imagem - 'Tô fora': Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro

'Tô fora': Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro

Imagem - Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Prêmio Grande Otelo 2026: Confira a lista completa de indicados ao Oscar brasileiro

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

Tags:

Música Garth Brooks Catálogo Musical

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira