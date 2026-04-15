ASTROLOGIA

Chega de absorver negatividade: 3 signos começam a viver uma felicidade imensa hoje (15 de abril)

Um afastamento necessário muda o estado emocional e abre espaço para leveza, clareza e bem-estar

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de abril, marca um ponto de virada emocional importante. Depois de um período de sobrecarga, excesso de informação e desgaste mental, surge a percepção de que muita da tristeza não vem de dentro, mas do que está sendo consumido diariamente. Existe um convite claro para se afastar do que pesa e proteger a própria energia. Para três signos, essa mudança de atitude traz um alívio quase imediato e o início de uma fase mais leve, equilibrada e feliz. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você percebe que estava absorvendo mais do que deveria e isso começou a te afetar profundamente, mesmo sem explicação clara. Hoje, cai a ficha de que nem tudo precisa ser acompanhado, entendido ou sentido tão intensamente. Ao se afastar desse excesso, sua energia muda rápido. Existe mais leveza, mais presença e uma sensação de retomada do controle emocional.

Dica cósmica: Nem tudo merece a sua atenção, muito menos a sua energia.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Câncer: Você sempre foi muito sensível ao ambiente ao seu redor, e isso inclui tudo o que consome no dia a dia. Hoje, fica evidente que esse excesso de carga emocional já não cabe mais. Existe uma escolha sendo feita, a de proteger seu bem-estar acima de tudo. Quando você se afasta do que pesa, a leveza volta quase imediatamente.

Dica cósmica: Cuidar da sua mente também é um ato de amor-próprio.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Capricórnio: Você tende a se prender aos próprios pensamentos, e isso pode te levar para lugares mais pesados do que o necessário. Hoje, existe um corte claro nesse padrão. Você entende que não precisa alimentar o que te faz mal e decide mudar o foco. Essa virada traz mais clareza, mais leveza e uma sensação real de liberdade emocional.

Dica cósmica: Nem todo pensamento precisa ser levado tão a sério.