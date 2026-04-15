Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de absorver negatividade: 3 signos começam a viver uma felicidade imensa hoje (15 de abril)

Um afastamento necessário muda o estado emocional e abre espaço para leveza, clareza e bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 15 de abril, marca um ponto de virada emocional importante. Depois de um período de sobrecarga, excesso de informação e desgaste mental, surge a percepção de que muita da tristeza não vem de dentro, mas do que está sendo consumido diariamente. Existe um convite claro para se afastar do que pesa e proteger a própria energia. Para três signos, essa mudança de atitude traz um alívio quase imediato e o início de uma fase mais leve, equilibrada e feliz. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - É agora ou nunca: Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário recebem um sinal poderoso para agir sem medo hoje (15 de abril)

É agora ou nunca: Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário recebem um sinal poderoso para agir sem medo hoje (15 de abril)

Imagem - Hoje (15 de abril), decisões importantes exigem calma, estratégia e maturidade emocional para garantir avanços reais sem arrependimentos

Hoje (15 de abril), decisões importantes exigem calma, estratégia e maturidade emocional para garantir avanços reais sem arrependimentos

Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

A virada começa agora: 3 signos entram em uma nova era de força, estabilidade e decisões que mudam tudo hoje (14 de abril)

Áries: Você percebe que estava absorvendo mais do que deveria e isso começou a te afetar profundamente, mesmo sem explicação clara. Hoje, cai a ficha de que nem tudo precisa ser acompanhado, entendido ou sentido tão intensamente. Ao se afastar desse excesso, sua energia muda rápido. Existe mais leveza, mais presença e uma sensação de retomada do controle emocional.

Dica cósmica: Nem tudo merece a sua atenção, muito menos a sua energia.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer: Você sempre foi muito sensível ao ambiente ao seu redor, e isso inclui tudo o que consome no dia a dia. Hoje, fica evidente que esse excesso de carga emocional já não cabe mais. Existe uma escolha sendo feita, a de proteger seu bem-estar acima de tudo. Quando você se afasta do que pesa, a leveza volta quase imediatamente.

Dica cósmica: Cuidar da sua mente também é um ato de amor-próprio.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você tende a se prender aos próprios pensamentos, e isso pode te levar para lugares mais pesados do que o necessário. Hoje, existe um corte claro nesse padrão. Você entende que não precisa alimentar o que te faz mal e decide mudar o foco. Essa virada traz mais clareza, mais leveza e uma sensação real de liberdade emocional.

Dica cósmica: Nem todo pensamento precisa ser levado tão a sério.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Câncer Áries Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda

Estudo cria 'reviravolta' sobre dois planetas e derruba teoria que aprendemos na escola; entenda
Imagem - Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas
Imagem - Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’