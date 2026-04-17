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Lua Nova em Áries hoje (17 de abril) marca uma virada rara e poderosa para 5 signos

Um ciclo intenso começa agora e promete mudanças profundas em amor, carreira e propósito de vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:45

Lua Nova e signos
Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Nova em Áries desta sexta, 17 de abril, chega com uma força incomum e marca o início de um dos ciclos mais transformadores dos últimos tempos. Com uma concentração intensa de energia no mesmo signo, o momento pede coragem, atitude e, principalmente, disposição para deixar para trás tudo o que já não faz sentido.

Segundo a astróloga Amy Demure, esse é "o momento mais poderoso e transformador dos últimos anos", capaz de mudar completamente a trajetória de vida de alguns signos nos próximos meses. É um ponto de virada real, daqueles que exigem decisão e entrega.

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Áries: Mesmo que você tenha se sentido travado nos últimos tempos, tudo começa a mudar agora de forma acelerada. Uma transformação profunda se inicia, quase como um renascimento. Você deixa para trás versões antigas de si mesmo e passa a buscar algo muito maior, mais alinhado e mais verdadeiro. Situações medianas já não têm mais espaço, e isso vale tanto para o amor quanto para a vida profissional. O que entra agora tem mais intensidade, propósito e potencial de crescimento.

Dica cósmica: Não tenha medo de encerrar ciclos, é isso que abre espaço para o novo.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Touro: Depois de um período desafiador, você começa a sentir que as coisas finalmente estão virando a seu favor. Existe uma sensação de recompensa chegando, principalmente por tudo que você já construiu nos últimos meses. Oportunidades começam a surgir com mais facilidade, e você percebe que não foi em vão todo o esforço. Esse é um momento de crescimento, expansão e até mudanças de estilo de vida que você vinha desejando há tempos.

Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, o retorno está chegando.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Câncer: O reconhecimento que você tanto esperava começa a aparecer. Seja no trabalho ou em projetos pessoais, as pessoas passam a enxergar seu valor com mais clareza. Junto com isso, surgem ideias e oportunidades que podem impulsionar sua vida financeira e profissional. É uma fase de crescimento que exige confiança no seu potencial e disposição para aproveitar o que está surgindo.

Dica cósmica: Acredite no seu valor e não diminua suas conquistas.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Libra: Uma mudança importante acontece na forma como você vive seus relacionamentos. Ciclos antigos começam a se encerrar, principalmente aqueles que te prendiam em situações frustrantes ou repetitivas. No lugar disso, entram conexões mais alinhadas com o que você realmente deseja. É um momento de elevação no amor, com mais clareza sobre o que você merece e menos tolerância para o que não te faz bem.

Dica cósmica: Pare de aceitar menos do que você sabe que merece.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um novo ciclo começa a se desenhar na sua vida profissional, trazendo mais oportunidades e reconhecimento. Mesmo que você tenha se sentido estagnado, essa fase muda o cenário e abre caminhos para crescimento real. Pode ser o início de uma nova etapa na carreira, com mais ganhos, visibilidade ou até uma mudança significativa de direção. O importante é continuar fazendo a sua parte, porque os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: Continue consistente, o avanço já começou.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Áries Touro Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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