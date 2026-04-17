ASTROLOGIA

Lua Nova em Áries hoje (17 de abril) marca uma virada rara e poderosa para 5 signos

Um ciclo intenso começa agora e promete mudanças profundas em amor, carreira e propósito de vida

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:45

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Nova em Áries desta sexta, 17 de abril, chega com uma força incomum e marca o início de um dos ciclos mais transformadores dos últimos tempos. Com uma concentração intensa de energia no mesmo signo, o momento pede coragem, atitude e, principalmente, disposição para deixar para trás tudo o que já não faz sentido.

Segundo a astróloga Amy Demure, esse é "o momento mais poderoso e transformador dos últimos anos", capaz de mudar completamente a trajetória de vida de alguns signos nos próximos meses. É um ponto de virada real, daqueles que exigem decisão e entrega.

Áries: Mesmo que você tenha se sentido travado nos últimos tempos, tudo começa a mudar agora de forma acelerada. Uma transformação profunda se inicia, quase como um renascimento. Você deixa para trás versões antigas de si mesmo e passa a buscar algo muito maior, mais alinhado e mais verdadeiro. Situações medianas já não têm mais espaço, e isso vale tanto para o amor quanto para a vida profissional. O que entra agora tem mais intensidade, propósito e potencial de crescimento.

Dica cósmica: Não tenha medo de encerrar ciclos, é isso que abre espaço para o novo.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Touro: Depois de um período desafiador, você começa a sentir que as coisas finalmente estão virando a seu favor. Existe uma sensação de recompensa chegando, principalmente por tudo que você já construiu nos últimos meses. Oportunidades começam a surgir com mais facilidade, e você percebe que não foi em vão todo o esforço. Esse é um momento de crescimento, expansão e até mudanças de estilo de vida que você vinha desejando há tempos.

Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, o retorno está chegando.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Câncer: O reconhecimento que você tanto esperava começa a aparecer. Seja no trabalho ou em projetos pessoais, as pessoas passam a enxergar seu valor com mais clareza. Junto com isso, surgem ideias e oportunidades que podem impulsionar sua vida financeira e profissional. É uma fase de crescimento que exige confiança no seu potencial e disposição para aproveitar o que está surgindo.

Dica cósmica: Acredite no seu valor e não diminua suas conquistas.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Libra: Uma mudança importante acontece na forma como você vive seus relacionamentos. Ciclos antigos começam a se encerrar, principalmente aqueles que te prendiam em situações frustrantes ou repetitivas. No lugar disso, entram conexões mais alinhadas com o que você realmente deseja. É um momento de elevação no amor, com mais clareza sobre o que você merece e menos tolerância para o que não te faz bem.

Dica cósmica: Pare de aceitar menos do que você sabe que merece.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Um novo ciclo começa a se desenhar na sua vida profissional, trazendo mais oportunidades e reconhecimento. Mesmo que você tenha se sentido estagnado, essa fase muda o cenário e abre caminhos para crescimento real. Pode ser o início de uma nova etapa na carreira, com mais ganhos, visibilidade ou até uma mudança significativa de direção. O importante é continuar fazendo a sua parte, porque os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: Continue consistente, o avanço já começou.