Lua Nova em Áries hoje (17 de abril) marca uma virada rara e poderosa para 5 signos

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:45
A Lua Nova em Áries desta sexta, 17 de abril, chega com uma força incomum e marca o início de um dos ciclos mais transformadores dos últimos tempos. Com uma concentração intensa de energia no mesmo signo, o momento pede coragem, atitude e, principalmente, disposição para deixar para trás tudo o que já não faz sentido.
Segundo a astróloga Amy Demure, esse é "o momento mais poderoso e transformador dos últimos anos", capaz de mudar completamente a trajetória de vida de alguns signos nos próximos meses. É um ponto de virada real, daqueles que exigem decisão e entrega.
Áries: Mesmo que você tenha se sentido travado nos últimos tempos, tudo começa a mudar agora de forma acelerada. Uma transformação profunda se inicia, quase como um renascimento. Você deixa para trás versões antigas de si mesmo e passa a buscar algo muito maior, mais alinhado e mais verdadeiro. Situações medianas já não têm mais espaço, e isso vale tanto para o amor quanto para a vida profissional. O que entra agora tem mais intensidade, propósito e potencial de crescimento.
Dica cósmica: Não tenha medo de encerrar ciclos, é isso que abre espaço para o novo.
O date perfeito para Áries
Touro: Depois de um período desafiador, você começa a sentir que as coisas finalmente estão virando a seu favor. Existe uma sensação de recompensa chegando, principalmente por tudo que você já construiu nos últimos meses. Oportunidades começam a surgir com mais facilidade, e você percebe que não foi em vão todo o esforço. Esse é um momento de crescimento, expansão e até mudanças de estilo de vida que você vinha desejando há tempos.
Dica cósmica: Confie no tempo das coisas, o retorno está chegando.
O date perfeito para Touro
Câncer: O reconhecimento que você tanto esperava começa a aparecer. Seja no trabalho ou em projetos pessoais, as pessoas passam a enxergar seu valor com mais clareza. Junto com isso, surgem ideias e oportunidades que podem impulsionar sua vida financeira e profissional. É uma fase de crescimento que exige confiança no seu potencial e disposição para aproveitar o que está surgindo.
Dica cósmica: Acredite no seu valor e não diminua suas conquistas.
O date perfeito para Câncer
Libra: Uma mudança importante acontece na forma como você vive seus relacionamentos. Ciclos antigos começam a se encerrar, principalmente aqueles que te prendiam em situações frustrantes ou repetitivas. No lugar disso, entram conexões mais alinhadas com o que você realmente deseja. É um momento de elevação no amor, com mais clareza sobre o que você merece e menos tolerância para o que não te faz bem.
Dica cósmica: Pare de aceitar menos do que você sabe que merece.
O date perfeito para Libra
Capricórnio: Um novo ciclo começa a se desenhar na sua vida profissional, trazendo mais oportunidades e reconhecimento. Mesmo que você tenha se sentido estagnado, essa fase muda o cenário e abre caminhos para crescimento real. Pode ser o início de uma nova etapa na carreira, com mais ganhos, visibilidade ou até uma mudança significativa de direção. O importante é continuar fazendo a sua parte, porque os resultados começam a aparecer.
Dica cósmica: Continue consistente, o avanço já começou.
O date perfeito para Capricórnio