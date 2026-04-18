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Uma virada silenciosa começa hoje (18 de abril) e pode redefinir decisões importantes na vida dos signos

O dia traz oportunidades, mas exige calma, estratégia e maturidade para não comprometer o que pode crescer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:08

Signos e abundância
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 18 de abril, chega com uma energia que mistura impulso e cautela, criando um cenário perfeito para avanços que dependem mais de consciência do que de pressa. Algumas situações podem parecer urgentes, mas o verdadeiro progresso vem de quem observa antes de agir. É um dia que testa escolhas, fortalece posicionamentos e pede equilíbrio emocional para transformar oportunidades em resultados concretos. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Cor e número da sorte de hoje (17 de abril): energia de recomeço e decisões importantes marcam o dia

Áries: Hoje você sente uma força maior para agir e assumir o controle de situações profissionais, mas será essencial dosar sua impulsividade para não criar conflitos desnecessários. No trabalho, iniciativas podem trazer destaque, desde que acompanhadas de estratégia. Nos relacionamentos, conversas diretas ajudam, mas o tom faz toda a diferença. Financeiramente, evite decisões rápidas. Dica cósmica: agir com consciência vai te levar mais longe do que agir com pressa.

Touro: Hoje pede mais introspecção e cuidado com decisões, principalmente financeiras. Você pode sentir necessidade de se afastar um pouco para organizar pensamentos e prioridades. No trabalho, avanços acontecem de forma discreta, mas consistente. No amor, o silêncio também comunica, então escolha bem como se posicionar. Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido agora, respeite seu tempo.

Gêmeos: Hoje favorece conexões e trocas importantes, principalmente no ambiente profissional. Conversas podem abrir portas, mas será essencial prestar atenção nos detalhes para evitar mal-entendidos. No amor, leveza e sinceridade fortalecem vínculos. Financeiramente, evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: ouvir com atenção pode ser mais poderoso do que falar.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje coloca você em evidência, especialmente no trabalho, onde suas atitudes podem ser reconhecidas. Apesar disso, será importante não agir movido apenas pela emoção. No amor, momentos de sensibilidade pedem acolhimento, não reação. Cuide também do seu ritmo para não se sobrecarregar. Dica cósmica: equilíbrio emocional é o seu maior aliado hoje.

Leão: Hoje traz vontade de expandir, buscar novas ideias e sair da rotina, mas exige responsabilidade com decisões práticas. No trabalho, oportunidades surgem, mas pedem planejamento. No amor, evite criar expectativas irreais. Financeiramente, mantenha os pés no chão. Dica cósmica: crescer com consistência vale mais do que avançar rápido.

Virgem: Hoje pode mexer com emoções mais profundas, trazendo reflexões importantes sobre relações e segurança. No trabalho, evite reagir de forma crítica demais e foque em soluções. No amor, escutar sem julgar será essencial. Questões financeiras pedem atenção redobrada. Dica cósmica: controle não resolve tudo, às vezes é preciso confiar.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Hoje destaca relações e parcerias, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Conversas importantes podem definir caminhos, então escolha bem suas palavras. No amor, há espaço para aproximação, desde que haja sinceridade. Evite assumir mais responsabilidades do que pode. Dica cósmica: equilíbrio começa quando você respeita seus próprios limites.

Escorpião: Hoje exige disciplina e foco para lidar com demandas do dia a dia. No trabalho, produtividade será essencial para evitar acúmulo de tarefas. No amor, pequenas atitudes fazem diferença, mais do que grandes declarações. Cuide também da sua energia para não se esgotar. Dica cósmica: constância é o que constrói resultados reais.

Sagitário: Hoje favorece criatividade, leveza e expressão pessoal, mas pede atenção com responsabilidades que não podem ser ignoradas. No trabalho, ideias inovadoras podem ganhar destaque. No amor, o clima é mais espontâneo e envolvente. Evite exageros financeiros. Dica cósmica: equilíbrio entre prazer e dever é o segredo do dia.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Hoje direciona sua atenção para questões pessoais e familiares, pedindo mais presença e sensibilidade. No trabalho, o ritmo pode ser mais lento, mas produtivo se você mantiver o foco. No amor, momentos simples fortalecem vínculos. Financeiramente, siga com cautela. Dica cósmica: estabilidade emocional sustenta qualquer conquista.

Aquário: Hoje ativa comunicação, decisões rápidas e movimentações importantes. No trabalho, sua mente ágil pode resolver pendências, mas evite agir sem pensar nas consequências. No amor, conversas sinceras trazem clareza. Cuidado com gastos impulsivos. Dica cósmica: clareza antes de ação evita arrependimentos.

Peixes: Hoje pede atenção com finanças e com o valor que você dá ao seu próprio esforço. No trabalho, é um bom momento para organizar prioridades e evitar dispersão. No amor, sensibilidade em alta pode aproximar, mas também confundir. Busque estabilidade emocional. Dica cósmica: reconhecer seu valor muda completamente suas escolhas.

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