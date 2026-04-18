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Alika perde a paciência e agride Mirinho após tentativa de beijo em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (18)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:51

Mirinho (Nicolas Prattes) será surpreendido pela reação inesperada de Alika (Duda Santos) Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo deste sábado (18), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika mostrou que não aceita desrespeito. Mirinho, achando que a declaração de amor tinha surtido efeito, tentou beijá-la à força e acabou levando uma bofetada daquelas! O problema é que o Tonho viu parte da confusão e, sem entender nada, já começou a achar que a amada está envolvida com outro homem.  

Mas a Alika é focada. Ela e a família foram convidados para um jantar elegante com a Eugênia (a quem ela salvou) e Eustáquio. Virgínia e Marta estavam lá e ficaram morrendo de inveja ao verem 'Lúcia' sendo tratada como rainha. Eustáquio até elogiou o faro para negócios da moça, deixando as vilãs roxas de raiva. Só que Niara percebeu e Alika também sentiu um pontada de ciúmes de Tonho.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Para fechar a semana, Dumi finalmente contou para Omar que Soliman morreu. O choque do rapaz é imenso, mas o plano de fuga de Batanga continua a todo vapor. Será que eles vão conseguir escapar das garras de Jendal? 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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