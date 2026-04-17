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Adeus aos poros dilatados: Veja dicas para conquistar a tão sonhada 'pele de porcelana'

A dermatologista Dra. Priscilla Pereira revela os segredos que vão além do skincare básico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:02

Observar a pele é fundamental para identificar precocemente sinais de doenças, incluindo o câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Observar a pele é fundamental para identificar precocemente sinais de doenças, incluindo o câncer de pele Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Todo mundo já se pegou desejando aquela "pele de porcelana" das redes sociais, não é? Mas a verdade é que os poros não são imperfeições; eles são essenciais para a saúde cutânea, funcionando como canais para o suor e o sebo. O problema começa quando eles se tornam protagonistas no espelho devido ao excesso de oleosidade, acúmulo de resíduos ou perda da firmeza.

A boa notícia é que, embora você não consiga "apagá-los" (e nem deveria), é totalmente possível refiná-los e, o segredo está na consistência e a estratégia certa entre o que você faz, seja no banheiro de casa, ou durante o acompanhamento médico. Veja as dicas dadas pela médica dermatologista, Dra. Priscilla Pereira (CRM 147255, RQE 50593).

6 limpadores faciais para Skin Care

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  • O ritual matinal e noturno

Não adianta investir em tratamentos caros se o básico for deixado de lado. Para manter os poros menos aparentes, anote os passos essenciais:

  • Limpeza: Esqueça o sabonete comum. Aposte em géis com ácido salicílico ou LHA. Eles limpam sem causar o efeito rebote (aquela oleosidade que volta em dobro).

  • Troque o esfoliante: Em vez de "lixar" o rosto com grânulos, use tônicos ou séruns com ácidos glicólico ou mandélico. Eles dissolvem as células mortas que entopem os poros de forma muito mais gentil e eficaz.

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Hidratação: Sim, pele oleosa precisa de hidratação! Escolha produtos seborreguladores que ajudem a controlar o brilho ao longo do dia.

  • Proteção Solar: O sol destrói o colágeno. Sem colágeno, a pele fica flácida e o poro "alarga". Use protetores com efeito blur para um resultado visual imediato.

Dica: Evite a moda de passar gelo diretamente no rosto. O frio ajuda, mas o gelo pode queimar a pele. Prefira máscaras resfriadas ou água fria.

Quando o skincare caseiro atinge seu limite, as tecnologias entram em cena para resultados profundos:

Cuidados da pele e dermatologia

Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A limpeza da pele no inverno deve ser mais suave (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser adaptados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A maquiagem glow destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock) por Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock
Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock) por Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock
A niacinamida ajuda a controlar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Utilize na pele cremes hidratantes logo após o banho (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hidratar a pele no outono ajuda a evitar o ressecamento (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
É possível recuperar a hidratação da pele com alguns cuidados (Imagem: popcorner | Shutterstock) por Imagem: popcorner | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem começar antes dos 30 anos (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Os chás podem melhorar a saúde da pele de diversas maneiras (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais (Imagem: Pormezz | Shutterstock) por Imagem: Pormezz | Shutterstock
Durante o dia, a pele precisa de proteção contra agressões externas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Peelings: Uma renovação celular potente que reduz o diâmetro dos poros e controla as glândulas sebáceas.

Radiofrequência Microagulhada: Uma técnica que cria microcanais na pele para estimular colágeno puro, permitindo que ativos refinadores penetrem diretamente onde precisam agir.

Laser de Thulium: Quanto mais firme a derme, mais "fechado" o poro parece estar.

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  • Micro-Toxina: O uso superficial da toxina botulínica relaxa a musculatura dos poros e reduz drasticamente a produção de sebo e suor.

"Nunca esprema cravos em casa! Esse trauma mecânico pode romper as paredes do poro, transformando uma obstrução temporária em uma cicatriz permanente (poro dilatado para sempre)", alerta a Dra. Priscilla Pereira.

A Dra. Priscilla Pereira (CRM 147255, RQE 50593) é médica dermatologista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Tricologia, Cosmiatria e Laser. É membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e atende nas cidades de São Roque e Ibiúna.

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Tags:

Pele Beleza Skin Care

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