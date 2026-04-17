BELEZA

Adeus aos poros dilatados: Veja dicas para conquistar a tão sonhada 'pele de porcelana'

A dermatologista Dra. Priscilla Pereira revela os segredos que vão além do skincare básico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:02

Observar a pele é fundamental para identificar precocemente sinais de doenças, incluindo o câncer de pele Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Todo mundo já se pegou desejando aquela "pele de porcelana" das redes sociais, não é? Mas a verdade é que os poros não são imperfeições; eles são essenciais para a saúde cutânea, funcionando como canais para o suor e o sebo. O problema começa quando eles se tornam protagonistas no espelho devido ao excesso de oleosidade, acúmulo de resíduos ou perda da firmeza.

A boa notícia é que, embora você não consiga "apagá-los" (e nem deveria), é totalmente possível refiná-los e, o segredo está na consistência e a estratégia certa entre o que você faz, seja no banheiro de casa, ou durante o acompanhamento médico. Veja as dicas dadas pela médica dermatologista, Dra. Priscilla Pereira (CRM 147255, RQE 50593).

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O ritual matinal e noturno

Não adianta investir em tratamentos caros se o básico for deixado de lado. Para manter os poros menos aparentes, anote os passos essenciais:

Limpeza: Esqueça o sabonete comum. Aposte em géis com ácido salicílico ou LHA. Eles limpam sem causar o efeito rebote (aquela oleosidade que volta em dobro).

Troque o esfoliante: Em vez de "lixar" o rosto com grânulos, use tônicos ou séruns com ácidos glicólico ou mandélico. Eles dissolvem as células mortas que entopem os poros de forma muito mais gentil e eficaz.

Hidratação: Sim, pele oleosa precisa de hidratação! Escolha produtos seborreguladores que ajudem a controlar o brilho ao longo do dia.

Proteção Solar: O sol destrói o colágeno. Sem colágeno, a pele fica flácida e o poro "alarga". Use protetores com efeito blur para um resultado visual imediato.

Dica: Evite a moda de passar gelo diretamente no rosto. O frio ajuda, mas o gelo pode queimar a pele. Prefira máscaras resfriadas ou água fria.

Quando o skincare caseiro atinge seu limite, as tecnologias entram em cena para resultados profundos:

Cuidados da pele e dermatologia 1 de 15

Peelings: Uma renovação celular potente que reduz o diâmetro dos poros e controla as glândulas sebáceas.

Radiofrequência Microagulhada: Uma técnica que cria microcanais na pele para estimular colágeno puro, permitindo que ativos refinadores penetrem diretamente onde precisam agir.

Laser de Thulium: Quanto mais firme a derme, mais "fechado" o poro parece estar.

Micro-Toxina: O uso superficial da toxina botulínica relaxa a musculatura dos poros e reduz drasticamente a produção de sebo e suor.

"Nunca esprema cravos em casa! Esse trauma mecânico pode romper as paredes do poro, transformando uma obstrução temporária em uma cicatriz permanente (poro dilatado para sempre)", alerta a Dra. Priscilla Pereira.