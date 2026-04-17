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O que aconteceu com Christina Applegate? Atriz de 'Friends' está internada desde março

Estrela de 'Friends' e 'Disque Amiga para Matar' estaria hospitalizada há mais de duas semanas em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:07

Christina Applegate em Friends Crédito: Reprodução

A luta de Christina Applegate contra a esclerose múltipla ganhou um capítulo preocupante na última quinta-feira (16). De acordo com informações do site TMZ, a atriz de 54 anos está hospitalizada em Los Angeles desde o dia 31 de março. O motivo exato da internação ainda não foi revelado. 

Christina, que marcou gerações em séries como 'Um Amor de Família' e 'Friends', foi diagnosticada com a doença autoimune em 2021. Procurado, o assessor da atriz preferiu não dar detalhes sobre o tratamento atual, mas reforçou que ela possui um histórico complexo de saúde, algo que ela mesma detalhou em seu recente livro de memórias e em seu podcast.

Veja fotos da atriz Christina Applegate

Christina Applegate por Divulgação
Christina Applegate em Disque Amiga Para Matar por Reprodução
Christina Applegate em Friends por Reprodução
Christina Applegate em Friends por Reprodução
Christina Applegate em Friends por Reprodução
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Christina Applegate por Divulgação

Em seu livro recém-lançado, 'You With the Sad Eyes' (Você com os Olhos Tristes), Christina descreve manhãs em que tarefas simples, como alcançar um copo d'água ou o celular, tornam-se missões impossíveis devido à falta de mobilidade nos braços.

A atriz também já havia revelado no podcast Messy que a esclerose múltipla não afeta apenas seus movimentos, mas causa um "apagão" gradual em seus órgãos. Com honestidade, ela contou aos ouvintes que já enfrentou mais de 30 internações nos últimos três anos devido a crises severas de dor e mal-estar gastrointestinal.

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"É inimaginável. Já fizeram todos os testes conhecidos pelo homem em mim", desabafou a atriz em um de seus episódios, lembrando as inúmeras baterias de radiação e tomografias pelas quais passou.

Apesar da gravidade da situação, Applegate chega a dar dicas práticas para outros pacientes que enfrentam sintomas semelhantes.

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Tags:

Atriz Esclerose Lateral Amiotrófica Christina Applegate

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