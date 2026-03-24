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O que é mito e verdade sobre a esclerose múltipla, doença que é comum em jovens e não tem cura

Especialista explica como é possível viver com a doença, manter a autonomia e planejar o futuro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:30

Diagnóstico de Esclerose Múltipla pode ser feito por exames de imagem detalhados
Diagnóstico de Esclerose Múltipla pode ser feito por exames de imagem detalhados Crédito: Shutterstock

A esclerose múltipla é uma doença autoimune e crônica que afeta o sistema nervoso central, atingindo principalmente adultos jovens entre 20 e 40 anos, com maior incidência entre mulheres. Apesar de ainda não ter cura, os avanços no diagnóstico e no tratamento têm permitido que muitos pacientes mantenham qualidade de vida, autonomia e rotina ativa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,8 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. No Brasil, são mais de 40 mil casos diagnosticados. A seguir, a neurologista Viviane Carvalho, membro da Academia Brasileira de Neurologia, esclarece mitos e verdades sobre a condição

Praticar exercícios físicos melhora condicionamento e saúde

Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik
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Manter níveis de exercício elevados de forma contínua, especialmente durante a meia-idade por Reprodução | Freepik

“Há cura para esclerose múltipla”

Mito. Ainda não existe cura para a doença. No entanto, os tratamentos atuais conseguem controlar a atividade inflamatória, reduzir surtos e retardar a progressão, permitindo longos períodos de estabilidade em muitos casos.

“É difícil de diagnosticar e costuma ser descoberta tardiamente”

Verdade (com ressalvas). Os sintomas são variados e podem confundir o diagnóstico. Apesar disso, com o avanço dos exames, muitos casos têm sido identificados mais cedo, embora ainda existam situações de atraso.

“A progressão é inevitável e sempre rápida”

Mito. A evolução da doença varia de pessoa para pessoa. Em muitos casos, especialmente com tratamento precoce, é possível manter boa funcionalidade por anos.

“O tratamento é difícil de seguir”

Mito. Hoje existem diversas opções terapêuticas, incluindo medicamentos orais, injetáveis e intravenosos, o que facilita a adaptação à rotina do paciente.

“A doença impede de trabalhar e ter vida ativa”

Mito. Muitas pessoas com esclerose múltipla estudam, trabalham e praticam atividades físicas normalmente. Em alguns casos, adaptações podem ser necessárias, mas a vida ativa não é inviável.

“Existe mais de um tipo de esclerose múltipla”

Verdade. A doença pode se manifestar de formas diferentes, sendo classificada em três tipos principais: remitente-recorrente, primária progressiva e secundária progressiva.

“Quem tem a doença perde a autonomia com o tempo”

Mito. A perda de autonomia não é inevitável. Com diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento multidisciplinar, muitos pacientes mantêm independência por longos períodos.

Tags:

Saúde

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