REALITY

Faxina nas redes: Veja quem os participantes do 'BBB 26' deixaram de seguir após o reality

Enquanto uns cortaram laços, Breno e Sol Vega provam que o "terceirão" do reality rendeu bons frutos nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:41

Todos os participantes do BBB 26 Crédito: Divulgação

A poucos dias da final do BBB 26, agendada para a próxima terça-feira (21), o clima de confraternização esperado para o encerramento do reality deu lugar a uma 'lavação de roupa suja' entre os participantes. Um levantamento dos perfis oficiais no Instagram revela unfollows em massa que atingem especialmente os protagonistas de conflitos e polêmicas.

Protagonista dos maiores barracos da edição, Ana Paula Renault faz jus à sua fama. A mineira não é seguida por nada menos que 12 ex-colegas, incluindo nomes como Alberto Cowboy, Babu e Solange Couto. Curiosamente, mesmo após muitos gritos, ela e Sol Vega mantiveram a diplomacia digital. No perfil de Ana Paula, a lista de "amigos" é seleta: apenas Juliano Floss, Leandro Boneco, Marciele, tia Milena e Samira sobreviveram ao filtro da equipe dela.

Participantes do BBB 26 1 de 23

Apesar da fama, Henri Castelli saiu do jogo cedo por questões de saúde e parece ter ficado no vácuo de quase todo o elenco: 14 participantes não o seguem. Mas o ator não parece preocupado e também só deu o follow em seus poucos aliados.

Já o caso de Pedro Henrique é o mais drástico. Após a desistência e as graves polêmicas de importunação sexual, o ex-brother não segue ninguém e, em uma resposta unânime do elenco, ninguém o segue de volta.

Se existe alguém que sabe jogar o jogo da vizinhança é Breno. O modelo é o recordista de seguidores entre os ex-BBBs, sendo seguido por 19 pessoas. Ele transitou bem entre os grupos e colhe os frutos da popularidade interna. Na mesma linha, Sol Vega provou que o coração é grande, ela mantém quase todo o elenco em sua lista, com exceção de Pedro e Juliano Floss.

Para Jonas e Marciele, o "beijinho" de festa não virou romance aqui fora. Jonas deu o unfollow na Cunhã, que não deixou barato e ironizou o desprezo do modelo: "Ah, gente, pelo amor de Deus. Só percebi porque as páginas comentaram", disse em conversa com fãs.

A relação de "irmãos" parece ter azedado de vez. O voto de Samira em Juliano foi a gota d'água e, até agora, as equipes e os próprios participantes mantêm distância nas redes.