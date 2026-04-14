REALITY SHOW

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Brother conquista liderança decisiva, garante poder no jogo e escolhe aliados para o grupo VIP

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:31

Leandro Boneco vence liderança final e ganha poder máximo no BBB 26 Crédito: Reprodução

Leandro Boneco venceu a última Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 e ganhou protagonismo total na reta final do programa. Em uma disputa dinâmica e cheia de reviravoltas, o brother levou a melhor sobre os adversários e garantiu o posto mais importante da semana.

Além da liderança, Leandro também definiu seu VIP e escolheu Jordana e Juliano Floss para curtirem os privilégios ao seu lado.

A prova exigia agilidade e estratégia. Os participantes precisavam encontrar caixas com letras e realizar entregas dentro de um tempo limite. Ao longo das rodadas, Leandro Boneco mostrou regularidade e desempenho superior, acumulando vantagens até confirmar a vitória.

Leandro (BBB 26) 1 de 20

Na rodada decisiva, o brother conquistou sua terceira letra e conseguiu completar mais uma entrega, sacramentando o triunfo. O resultado coloca o participante em posição estratégica justamente nos últimos dias do reality.