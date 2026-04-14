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Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Brother conquista liderança decisiva, garante poder no jogo e escolhe aliados para o grupo VIP

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:31

Leandro Boneco vence liderança final e ganha poder máximo no BBB 26 Crédito: Reprodução

Leandro Boneco venceu a última Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 e ganhou protagonismo total na reta final do programa. Em uma disputa dinâmica e cheia de reviravoltas, o brother levou a melhor sobre os adversários e garantiu o posto mais importante da semana.

Além da liderança, Leandro também definiu seu VIP e escolheu Jordana e Juliano Floss para curtirem os privilégios ao seu lado.

A prova exigia agilidade e estratégia. Os participantes precisavam encontrar caixas com letras e realizar entregas dentro de um tempo limite. Ao longo das rodadas, Leandro Boneco mostrou regularidade e desempenho superior, acumulando vantagens até confirmar a vitória.

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco, do BBB 26, com a filha Lilica e a mulher Donminique por Reprodução/Rafael Martins
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Esposa de Leandro Boneco do BBB 26 se pronuncia após Edilson Capetinha chamá-lo de analfabeto por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Leandro Boneco (BBB 26) por Reprodução
Edilson Capetinha chama Leandro Boneco de analfabeto no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
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Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

Na rodada decisiva, o brother conquistou sua terceira letra e conseguiu completar mais uma entrega, sacramentando o triunfo. O resultado coloca o participante em posição estratégica justamente nos últimos dias do reality.

O momento é considerado crucial porque o BBB 26 entrou no modo turbo, com eliminações rápidas e pouco tempo para reorganização de alianças. Cada decisão agora pode mudar completamente a final.

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