Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:31
Leandro Boneco venceu a última Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 e ganhou protagonismo total na reta final do programa. Em uma disputa dinâmica e cheia de reviravoltas, o brother levou a melhor sobre os adversários e garantiu o posto mais importante da semana.
Além da liderança, Leandro também definiu seu VIP e escolheu Jordana e Juliano Floss para curtirem os privilégios ao seu lado.
A prova exigia agilidade e estratégia. Os participantes precisavam encontrar caixas com letras e realizar entregas dentro de um tempo limite. Ao longo das rodadas, Leandro Boneco mostrou regularidade e desempenho superior, acumulando vantagens até confirmar a vitória.
Leandro (BBB 26)
Na rodada decisiva, o brother conquistou sua terceira letra e conseguiu completar mais uma entrega, sacramentando o triunfo. O resultado coloca o participante em posição estratégica justamente nos últimos dias do reality.
O momento é considerado crucial porque o BBB 26 entrou no modo turbo, com eliminações rápidas e pouco tempo para reorganização de alianças. Cada decisão agora pode mudar completamente a final.