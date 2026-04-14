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Carlinhos Brown sobe ao palco com filhas pela primeira vez em gala de luxo na Bahia

Apresentação inédita acontece no Gala Trancoso da BrazilFoundation e une música, cultura baiana e ação beneficente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:15

Carlinhos Brown canta com as filhas pela primeira vez em gala de luxo em Trancoso Crédito: Divulgação

Carlinhos Brown será uma das grandes atrações do Gala Trancoso da BrazilFoundation, que acontece no próximo dia 20 de abril, em Trancoso. O artista subirá ao palco ao lado das filhas, Cecília e Clara Buarque, em uma apresentação inédita e marcada pela valorização da cultura baiana.

O encontro musical será realizado em parceria com o Instituto Capim Santo e promete reunir filantropia, gastronomia e entretenimento em uma noite especial no sul da Bahia. A proposta do evento é arrecadar recursos para projetos sociais e socioambientais apoiados pelas instituições.

Nascido em Salvador, Brown construiu uma das carreiras mais importantes da música brasileira e é reconhecido tanto pela contribuição artística quanto pelo trabalho social desenvolvido ao longo das últimas décadas. O cantor ajudou a popularizar ritmos ligados à Bahia, como o axé e o samba-reggae, além de projetos comunitários ligados ao Candeal.

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Carlinhos Brown por Reprodução
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por divulgação
Carlinhos Brown está completando 45 anos de carreira por divulgação
Carlinhos Brown celebra 45 anos de carreira com uma intensa agenda de Carnaval por Divulgação
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown por Divulgação
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Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO

A noite também reforça o protagonismo baiano com nomes como Ju Ferraz, que atua como chair desta edição, e da chef Morena Leite, fundadora do Instituto Capim Santo e referência na valorização da gastronomia nacional.

Criado em 2000, o gala da BrazilFoundation já teve edições em Nova York e São Paulo. Agora, chega pela primeira vez à Bahia, ampliando a mobilização de recursos para iniciativas de impacto social no país.

A apresentação de Carlinhos Brown com as filhas deve ser um dos momentos mais simbólicos da noite, unindo ancestralidade, talento e legado familiar em um dos destinos mais disputados do Brasil.

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