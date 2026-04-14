MÚSICA

Carlinhos Brown sobe ao palco com filhas pela primeira vez em gala de luxo na Bahia

Apresentação inédita acontece no Gala Trancoso da BrazilFoundation e une música, cultura baiana e ação beneficente

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:15

Carlinhos Brown canta com as filhas pela primeira vez em gala de luxo em Trancoso Crédito: Divulgação

Carlinhos Brown será uma das grandes atrações do Gala Trancoso da BrazilFoundation, que acontece no próximo dia 20 de abril, em Trancoso. O artista subirá ao palco ao lado das filhas, Cecília e Clara Buarque, em uma apresentação inédita e marcada pela valorização da cultura baiana.

O encontro musical será realizado em parceria com o Instituto Capim Santo e promete reunir filantropia, gastronomia e entretenimento em uma noite especial no sul da Bahia. A proposta do evento é arrecadar recursos para projetos sociais e socioambientais apoiados pelas instituições.

Nascido em Salvador, Brown construiu uma das carreiras mais importantes da música brasileira e é reconhecido tanto pela contribuição artística quanto pelo trabalho social desenvolvido ao longo das últimas décadas. O cantor ajudou a popularizar ritmos ligados à Bahia, como o axé e o samba-reggae, além de projetos comunitários ligados ao Candeal.

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A noite também reforça o protagonismo baiano com nomes como Ju Ferraz, que atua como chair desta edição, e da chef Morena Leite, fundadora do Instituto Capim Santo e referência na valorização da gastronomia nacional.

Criado em 2000, o gala da BrazilFoundation já teve edições em Nova York e São Paulo. Agora, chega pela primeira vez à Bahia, ampliando a mobilização de recursos para iniciativas de impacto social no país.