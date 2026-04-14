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Erika Januza é internada às pressas após infecção renal; estado de saúde é revelado

Atriz foi hospitalizada nesta terça-feira (14) e segue em observação médica com quadro considerado estável

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:16

Erika Januza é internada no Rio após infecção renal e segue com quadro estável
Erika Januza é internada no Rio após infecção renal e segue com quadro estável Crédito: Reprodução

A atriz Erika Januza foi internada às pressas nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro, após ser diagnosticada com uma infecção renal. A artista procurou atendimento médico depois de apresentar sintomas relacionados ao quadro e permanece hospitalizada para acompanhamento e tratamento específico.

A informação foi confirmada pela equipe da atriz em contato com a revista Quem. Segundo a assessoria, Erika Januza está estável, consciente e recebendo todos os cuidados necessários durante a recuperação.

A internação gerou preocupação entre fãs da artista, que vive uma fase de destaque na televisão brasileira. Atualmente, Erika integra o elenco da novela A Nobreza do Amor, exibida pela TV Globo, onde interpreta Niara, uma rainha deposta do reino fictício de Batanga.

Erika Januza

Erika Januza por Reprodução
Erika Januza por Reprodução
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Erika Januza por Reprodução

Nos últimos meses, a atriz também esteve em evidência ao participar do remake de Dona Beja, lançado pela HBO. Com isso, Erika vem consolidando espaço entre os principais nomes da dramaturgia nacional.

Em entrevista recente à revista Quem, a atriz falou sobre a importância de interpretar uma rainha negra na TV e o impacto da representatividade para novas gerações.

“A oportunidade de fazer uma rainha ou princesa preta faz as crianças se reconheceram. Quando eu era criança, não me via nas princesas”, declarou.

Até o momento, não há previsão oficial de alta hospitalar.

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