MÚSICA

AFROPUNK Brasil 2026 confirma Gilberto Gil, Emicida e Jorja Smith em Salvador; veja novas atrações

Festival amplia programação pelo país, passa por Rio e Recife no formato Experience e volta em novembro a Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:59

AFROPUNK Brasil 2026 ganha novos nomes e coloca Salvador novamente no centro do festival Crédito: Divulgação

O AFROPUNK Brasil anunciou nesta terça-feira (14) novos nomes para a edição de 2026 e reforçou o peso da edição de Salvador, que já tem Jorja Smith entre os destaques internacionais. Também estão confirmados Gilberto Gil, Emicida, NandaTsunami, Lazzo Matumbi e Gaby Amarantos, ampliando a expectativa para o festival que nasceu na capital baiana e virou um dos principais eventos de cultura negra do país.

Neste ano, a programação começa em 27 de junho, no Rio de Janeiro, com o AFROPUNK Experience. Depois, o projeto passa por Recife em 12 de setembro, também nesse formato itinerante, antes de retornar a Salvador nos dias 7 e 8 de novembro, quando acontece a edição principal do festival.

Veja quem passou pelo palco do Afropunk Brasil 2025 1 de 13