AFROPUNK Brasil 2026 confirma Gilberto Gil, Emicida e Jorja Smith em Salvador; veja novas atrações

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:59
O AFROPUNK Brasil anunciou nesta terça-feira (14) novos nomes para a edição de 2026 e reforçou o peso da edição de Salvador, que já tem Jorja Smith entre os destaques internacionais. Também estão confirmados Gilberto Gil, Emicida, NandaTsunami, Lazzo Matumbi e Gaby Amarantos, ampliando a expectativa para o festival que nasceu na capital baiana e virou um dos principais eventos de cultura negra do país.
Neste ano, a programação começa em 27 de junho, no Rio de Janeiro, com o AFROPUNK Experience. Depois, o projeto passa por Recife em 12 de setembro, também nesse formato itinerante, antes de retornar a Salvador nos dias 7 e 8 de novembro, quando acontece a edição principal do festival.
Veja quem passou pelo palco do Afropunk Brasil 2025
A movimentação confirma a expansão da marca no Brasil após o anúncio, ainda em 2025, de que o AFROPUNK ganharia uma edição no Rio em 2026. Criado em Salvador, o festival se consolidou como vitrine da música negra global e, ao mesmo tempo, como espaço de encontro entre diferentes gerações e sonoridades.