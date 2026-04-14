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AFROPUNK Brasil 2026 confirma Gilberto Gil, Emicida e Jorja Smith em Salvador; veja novas atrações

Festival amplia programação pelo país, passa por Rio e Recife no formato Experience e volta em novembro a Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:59

AFROPUNK Brasil 2026 ganha novos nomes e coloca Salvador novamente no centro do festival
AFROPUNK Brasil 2026 ganha novos nomes e coloca Salvador novamente no centro do festival Crédito: Divulgação

O AFROPUNK Brasil anunciou nesta terça-feira (14) novos nomes para a edição de 2026 e reforçou o peso da edição de Salvador, que já tem Jorja Smith entre os destaques internacionais. Também estão confirmados Gilberto Gil, Emicida, NandaTsunami, Lazzo Matumbi e Gaby Amarantos, ampliando a expectativa para o festival que nasceu na capital baiana e virou um dos principais eventos de cultura negra do país.

Neste ano, a programação começa em 27 de junho, no Rio de Janeiro, com o AFROPUNK Experience. Depois, o projeto passa por Recife em 12 de setembro, também nesse formato itinerante, antes de retornar a Salvador nos dias 7 e 8 de novembro, quando acontece a edição principal do festival.

Veja quem passou pelo palco do Afropunk Brasil 2025

Afropunk Brasil 2025 por divulgação
Afropunk Brasil 2025 por divulgação
Afropunk Brasil 2025 por divulgação
Afropunk Brasil 2025 por divulgaçõa
Afropunk Brasil 2025 por divulgação
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Afropunk Brasil 2025 por divulgação
Afropunk Brasil 2025 por divulgação
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Afropunk Brasil 2025 por divulgação

A movimentação confirma a expansão da marca no Brasil após o anúncio, ainda em 2025, de que o AFROPUNK ganharia uma edição no Rio em 2026. Criado em Salvador, o festival se consolidou como vitrine da música negra global e, ao mesmo tempo, como espaço de encontro entre diferentes gerações e sonoridades.

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Gilberto gil

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