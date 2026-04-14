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Saiba como serão as eliminações relâmpago, a prova decisiva e a grande final do BBB 26

Reality acelera reta final com paredões seguidos, última resistência, Top 3 e decisão marcada para 21 de abril

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:35

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na semana mais tensa da temporada. Com a grande final marcada para 21 de abril, a TV Globo preparou uma sequência intensa de eliminações, provas e formações de paredão que devem mudar o jogo quase todos os dias. A edição começou em janeiro e completa em abril 100 dias de duração.

Depois da eliminação desta terça-feira (14), o programa forma imediatamente um novo paredão e define mais uma liderança. Com isso, o Top 5 vira Top 4 em questão de horas, deixando os participantes sem tempo para reorganizar alianças.

Na quinta-feira (16), acontece uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada: a Prova de Resistência que garante a primeira vaga na final. O vencedor escapa do último paredão e carimba presença direta na decisão milionária.

Já na sexta (17), a Globo exibe o resultado da resistência e abre a formação do último paredão da edição. A berlinda final será decisiva para definir quem entra no Top 3 e disputa votos do público.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Antes da despedida, os brothers ainda terão uma última festa no sábado (18), tradicional momento de emoção, reencontros internos e retrospectiva da trajetória dentro da casa.

No domingo (19), acontece a última eliminação do BBB 26, quando o Top 4 vira oficialmente Top 3. Logo após a saída, será aberta a votação final que escolherá o campeão da temporada.

Na segunda-feira (20), o público acompanha entrevistas especiais com os finalistas, retrospectivas da jornada e a preparação para a decisão ao vivo.