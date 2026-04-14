Saiba como serão as eliminações relâmpago, a prova decisiva e a grande final do BBB 26

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:35
O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na semana mais tensa da temporada. Com a grande final marcada para 21 de abril, a TV Globo preparou uma sequência intensa de eliminações, provas e formações de paredão que devem mudar o jogo quase todos os dias. A edição começou em janeiro e completa em abril 100 dias de duração.
Depois da eliminação desta terça-feira (14), o programa forma imediatamente um novo paredão e define mais uma liderança. Com isso, o Top 5 vira Top 4 em questão de horas, deixando os participantes sem tempo para reorganizar alianças.
Na quinta-feira (16), acontece uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada: a Prova de Resistência que garante a primeira vaga na final. O vencedor escapa do último paredão e carimba presença direta na decisão milionária.
Já na sexta (17), a Globo exibe o resultado da resistência e abre a formação do último paredão da edição. A berlinda final será decisiva para definir quem entra no Top 3 e disputa votos do público.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Antes da despedida, os brothers ainda terão uma última festa no sábado (18), tradicional momento de emoção, reencontros internos e retrospectiva da trajetória dentro da casa.
No domingo (19), acontece a última eliminação do BBB 26, quando o Top 4 vira oficialmente Top 3. Logo após a saída, será aberta a votação final que escolherá o campeão da temporada.
Na segunda-feira (20), o público acompanha entrevistas especiais com os finalistas, retrospectivas da jornada e a preparação para a decisão ao vivo.
A grande final acontece na terça-feira (21), com apresentação de Tadeu Schmidt. O vencedor será anunciado ao vivo e leva o prêmio máximo da edição, estimado em até R$ 3 milhões, além de bônus acumulados ao longo da temporada.