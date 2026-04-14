Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba como serão as eliminações relâmpago, a prova decisiva e a grande final do BBB 26

Reality acelera reta final com paredões seguidos, última resistência, Top 3 e decisão marcada para 21 de abril

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:35

Tadeu Schmidt no Big Fone
Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 entrou oficialmente na semana mais tensa da temporada. Com a grande final marcada para 21 de abril, a TV Globo preparou uma sequência intensa de eliminações, provas e formações de paredão que devem mudar o jogo quase todos os dias. A edição começou em janeiro e completa em abril 100 dias de duração.

Depois da eliminação desta terça-feira (14), o programa forma imediatamente um novo paredão e define mais uma liderança. Com isso, o Top 5 vira Top 4 em questão de horas, deixando os participantes sem tempo para reorganizar alianças.

Na quinta-feira (16), acontece uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada: a Prova de Resistência que garante a primeira vaga na final. O vencedor escapa do último paredão e carimba presença direta na decisão milionária.

Já na sexta (17), a Globo exibe o resultado da resistência e abre a formação do último paredão da edição. A berlinda final será decisiva para definir quem entra no Top 3 e disputa votos do público.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Antes da despedida, os brothers ainda terão uma última festa no sábado (18), tradicional momento de emoção, reencontros internos e retrospectiva da trajetória dentro da casa.

No domingo (19), acontece a última eliminação do BBB 26, quando o Top 4 vira oficialmente Top 3. Logo após a saída, será aberta a votação final que escolherá o campeão da temporada.

Na segunda-feira (20), o público acompanha entrevistas especiais com os finalistas, retrospectivas da jornada e a preparação para a decisão ao vivo.

A grande final acontece na terça-feira (21), com apresentação de Tadeu Schmidt. O vencedor será anunciado ao vivo e leva o prêmio máximo da edição, estimado em até R$ 3 milhões, além de bônus acumulados ao longo da temporada.

Leia mais

Imagem - Briga de irmãos! Thiago Gagliasso detona Bruno Gagliasso após foto com Lula: ‘Vira homem’

Briga de irmãos! Thiago Gagliasso detona Bruno Gagliasso após foto com Lula: ‘Vira homem’

Imagem - Erika Januza é internada às pressas após infecção renal; estado de saúde é revelado

Erika Januza é internada às pressas após infecção renal; estado de saúde é revelado

Imagem - AFROPUNK Brasil 2026 confirma Gilberto Gil, Emicida e Jorja Smith em Salvador; veja novas atrações

AFROPUNK Brasil 2026 confirma Gilberto Gil, Emicida e Jorja Smith em Salvador; veja novas atrações

Mais recentes

Imagem - Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem
Imagem - Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer

Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer
Imagem - Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26