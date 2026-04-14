TRETA FAMILIAR

Briga de irmãos! Thiago Gagliasso detona Bruno Gagliasso após foto com Lula: ‘Vira homem’

Deputado afirmou que não mantém mais contato com o irmão e reagiu após visita do ator ao Planalto

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:33

Thiago Gagliasso confirma afastamento de Bruno e volta a atacar o irmão publicamente Crédito: Reprodução

Thiago Gagliasso confirmou publicamente que está afastado do irmão, o ator Bruno Gagliasso. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o deputado estadual afirmou que os dois não mantêm contato atualmente.

Apesar do distanciamento, Thiago disse que não tem problemas pessoais com Bruno e atribuiu a crise familiar às diferenças políticas. Segundo ele, o ator é “bom filho” e “bom pai”, mas as divergências entre os dois teriam ultrapassado o convívio recente.

O novo embate veio após Bruno Gagliasso publicar uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva durante visita ao Palácio do Planalto. A agenda teria relação com a exibição especial do filme Por um Fio.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 1 de 13

Incomodado com o registro, Thiago criticou duramente o irmão e questionou a presença dele no encontro. Em seguida, também afirmou que Bruno teria reclamado com a mãe da família após críticas públicas feitas nas redes sociais.

Sem amenizar o tom, o parlamentar encerrou a declaração com uma frase direta direcionada ao ator: “Vira homem, rapaz”.